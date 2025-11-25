Luis Enrique evidențiază progresul lui PSG: Suntem aproape să redevenim o echipă dominantă

Luis Enrique, antrenorul campioanei Europei – Paris Saint-Germain, s-a declarat convins că echipa sa se apropie de nivelul dominant pe care îl urmărește.

„Multe lucruri s-au schimbat față de meciul din Supercupa Europei. Suntem aproape să redevenim o echipă dominantă, iar asta se vede în joc și în rezultate”, a declarat Luis Enrique marți, în conferința premergătoare meciului din Liga Campionilor.

Tehnicianul a comentat și afirmațiile lui Randal Kolo Muani, care își asumase dificultățile de adaptare la PSG.

„Nu am nimic de reproșat. Este un jucător internațional, de mare nivel. Dar, pentru mulți fotbaliști este dificil să devină importanți într-o echipă de acest calibru. Are nivelul necesar, însă analiza situației nu e simplă”, a spus tehnicianul spaniol.

Luis Enrique a explicat și de ce consideră că PSG a progresat vizibil.

„Dacă facem comparația cu sezonul trecut, avem trei puncte mai puțin în Ligue 1, dar am marcat mai multe goluri, iar în Liga Campionilor stăm clar mai bine. Da, defensiv lucrăm mai bine, sunt mulțumit”, a completat Enrique.

Tehnicianul a justificat și de ce PSG joacă mai bine după pauză, spunând că „e normal. În prima parte avem posesia, adversarul este proaspăt și se poate apăra bine. Avem nevoie de acea perioadă pentru a deschide mai multe oportunități în partea a doua. Este un proces firesc”.

Luis Enrique va gestiona cu atenție revenirea lui Ousmane Dembélé

Antrenorul parizian a confirmat și că Ousmane Dembélé – accidentat la gambă în partida cu Bayern München (1-2, pe 4 noiembrie) – va reveni în lot pentru confruntarea cu Tottenham.

„Dacă nu apare nicio problemă, va fi convocat”, a spus Luis Enrique.

Totuși, tehnicianul a subliniat că gestionarea starului francez, câștigător al Balonului de Aur 2025, va fi diferită, după ce acesta lipsise deja o lună și jumătate în toamnă din cauza unei accidentări la ischiogambieri.

„Vom fi mai atenți decât de obicei. E foarte bine că Ousmane revine, dar trebuie să fim atenți la modul în care îi dozăm minutele, pentru a evita orice risc”, a explicat antrenorul parizienilor.