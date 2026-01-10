Aryna Sabalenka-Marta Kostyuk, în finala turneului de la Brisbane

Ucraineanca a avut nevoie de mai puțin de o oră pentru a trece de Jessica Pegula în două seturi. Scorul a fost 6-0, 6-3.

A fost a treia victorie consecutivă a Marthei Kostyuk împotriva unei adversare din top 10, scrie AP.

În finală, Marta Kostyuk va juca împotriva Arynei Sabalenka. Lidera mondială a învins-o tot sâmbătă pe Karolina Muchova în două seturi 6-3, 6-4.

Finala este programată duminică dimineața.

Brisbane International este un turneu de pregătire pentru Australian Open de anul acesta, care începe pe 18 ianuarie.