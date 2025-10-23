Universitatea Craiova remizează cu echipa armeană Noah, 1-1, în etapa a 2-a din Conference League

Oltenii au deschis scorul în minutul 38 prin Etim, care a profitat de o pasă excelentă a lui Anzor și a înscris primul său gol în tricoul alb-albastru, spre bucuria celor aproximativ 18.004 spectatori prezenți în tribune.

Armenii de la Noah au replicat în minutul 73, când Mulahesejnovic a marcat cu capul spectaculos, stabilind scorul final.

În ultimele minute, Craiova a încercat să obțină victoria, dar defensiva oaspeților a rezistat până la fluierul final.

Alb-albaștrii au dominat începutul de finalul și au căutat intens golul victoriei, dar Noah s-a apărat organizat, reușind să plece cu un punct prețios din Bănie.

Pentru Craiova reprezintă primul punct în competiție, după înfrângerea cu Rakow, din prima etapă, scor 0-2.

De menționat și că fanii de la Peluza Nord au omagiat legenda Ilie Balaci la șapte ani de la trecerea sa în neființă.

Formații:

Universitatea Craiova: Isenko – Stefanovic (Mogoș 80’), Rus, Romanchuk – Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili (Băluță 61’), Cicâldău (Houri 80’), Bancu – Etim (Nsimba 80’), Al Hamlawi. Antrenor: Mirel Rădoi.

Noah: Fayulu – Boakye (Hambardzumyan 73’), Saintini, Murodian, David Sualehe – Sangare, Eteki, Helder Ferreira, Oshima (Manvelyan 73’), Grgic (Thorarinsson 73’) – Aias (Mulahesejnovic 59’). Antrenor: Sandro Perkovic