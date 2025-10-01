Liga Campionilor: Inter Milano, victorie categorică cu Slavia Praga

Echipa antrenată de Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 30 prin Lautaro Martínez. Patru minute mai târziu, Dumfries a majorat avantajul.

În repriza secundă, nerazzurrii au continuat să domine jocul, iar în minutul 65 Lautaro Martínez a reușit dubla, stablinind scorul final la 3-0.

Internazionale Milano a bifat a doua victorie în Liga Campionilor după ce în prima etapă a învins-o pe Ajax Amsterdam cu 2-0.

Echipele de start:

Inter Milan:

Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Zieliński, Çalhanoğlu, P. Sučić, Dimarco – M. Thuram, L. Martínez

Slavia Praga:

Staněk – Vlček, Chaloupek, Zima, Hashioka – Douděra, Kušej, Dorley, Zafeiris, Provod – M. Sadílek