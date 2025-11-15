Jannik Sinner s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an la rând

Jannik Sinner s-a calificat în finala ATP Finals, după ce l-a învins sâmbătă pe Alex de Minaur, scor 7-5, 6-2, și a ajuns la 13 victorii din tot atâtea meciuri în fața australianului, conform AP.

Italianul, aflat pe locul 2 mondial, joacă a treia finală consecutivă la Torino și încearcă să-și apere titlul obținut anul trecut.

O nouă finală Sinner-Alcaraz?

Sinner îl va întâlni în finala de duminică pe câștigătorul duelului dintre Carlos Alcaraz și Felix Auger-Aliassime.

Spaniolul și-a securizat deja poziția de număr 1 mondial la final de sezon, însă încearcă să ajungă pentru prima oară în finală la Turneul Campionilor.

Rivalitatea Sinner–Alcaraz a marcat acest sezon, cei doi împărțindu-și titlurile de Grand Slam: Alcaraz a câștigat Roland Garros și US Open, iar Sinner s-a impus la Wimbledon și Australian Open.

„Să ajung pentru a treia oară la rând în finala de la Torino înseamnă mult pentru mine”, a spus Sinner.

„Atmosfera este grozavă, este un loc minunat pentru mine să joc tenis și, de asemenea, un loc excelent pentru a încheia acest sezon frumos pe care l-am avut”, a subliniat acesta.

Sinner a câștigat 18 seturi la rând la Turneul Campionilor.