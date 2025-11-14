Prima pagină » Sport » Sinner îl învinge pe Shelton în minimum de seturi și rămâne perfect la Turneul Campionilor

Sinner îl învinge pe Shelton în minimum de seturi și rămâne perfect la Turneul Campionilor

Jannik Sinner continuă să impresioneze la Turneul Campionilor. Deși nu a avut cel mai convingător joc al său vineri, la Torino, campionul en-titre a bifat a treia victorie în minimum de seturi, în duelul cu Ben Shelton, menținându-și parcursul perfect din faza grupelor.
Jannik Sinner (ITA) during his first round match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, ITALY, on November 10, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
14 nov. 2025, 17:29, Sport

Numărul 2 mondial în clasamentul ATP s-a impus cu 6-3, 7-6(3), în fața americanului Ben Shelton.

Sinner a avut dificultăți la serviciu și nu și-a găsit constant ritmul, însă a reușit să absoarbă agresivitatea și serviciile explozive ale tânărului american, aflat la debutul la turneul de final de sezon.

Shelton, care pierduse deja șansele de calificare, a câștigat 16 din primele 18 puncte jucate la serviciu în setul secund și a salvat o minge de meci la 4-5. Însă, în tie-break, Sinner a fost din nou în control, adjudecându-l cu 7-3 și obținând a opta victorie directă în duelurile cu americanul (8-1).

Cu acest succes, italianul ajunge la 29 de victorii consecutive în sală și la opt meciuri câștigate la rând la Turneul Campionilor, fără set pierdut. Sinner își câștigase deja locul 1 în Grupa Bjorn Borg, după primele două succese.

Italianul îl va întâlni în semifinale pe australianul Alex de Minaur, în timp ce Carlos Alcaraz – câștigător al Grupei Jimmy Connors – va juca împotriva învingătorului dintre Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime.