Sinner îl învinge pe Shelton în minimum de seturi și rămâne perfect la Turneul Campionilor

Numărul 2 mondial în clasamentul ATP s-a impus cu 6-3, 7-6(3), în fața americanului Ben Shelton.

Sinner a avut dificultăți la serviciu și nu și-a găsit constant ritmul, însă a reușit să absoarbă agresivitatea și serviciile explozive ale tânărului american, aflat la debutul la turneul de final de sezon.

Shelton, care pierduse deja șansele de calificare, a câștigat 16 din primele 18 puncte jucate la serviciu în setul secund și a salvat o minge de meci la 4-5. Însă, în tie-break, Sinner a fost din nou în control, adjudecându-l cu 7-3 și obținând a opta victorie directă în duelurile cu americanul (8-1).

Cu acest succes, italianul ajunge la 29 de victorii consecutive în sală și la opt meciuri câștigate la rând la Turneul Campionilor, fără set pierdut. Sinner își câștigase deja locul 1 în Grupa Bjorn Borg, după primele două succese.

Italianul îl va întâlni în semifinale pe australianul Alex de Minaur, în timp ce Carlos Alcaraz – câștigător al Grupei Jimmy Connors – va juca împotriva învingătorului dintre Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime.