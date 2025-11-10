Inter învinge Lazio și revine pe prima poziție în Serie A, la egalitate cu Roma

Printr-o victorie solidă, scor 2-0, obținută pe teren propriu împotriva lui Lazio, formația nerazzurră a urcat din nou în fruntea clasamentului, pregătind terenul pentru viitorul derby al orașului.

Meciul a fost deblocat rapid de Lautaro Martínez, care a deschis scorul încă din primele minute cu o execuție spectaculoasă. Golul, primul marcat de atacantul argentinian în campionat după o absență de peste o lună, a permis echipei gazdă să preia inițiativa și să domine jocul.

Deși venea după o serie de șase partide consecutive fără eșec, Lazio nu a reușit să ofere o replică pe măsură. Singurele sclipiri ofensive au venit de la Zaccagni, dar eforturile sale au fost insuficiente pentru a pune în pericol o defensivă a lui Inter bine organizată.

Avantajul gazdelor a fost majorat în partea a doua a jocului de către Bonny, care a finalizat o acțiune creată de o pasă excepțională a lui Dimarco. Scorul de 2-0 a adus liniștea pe San Siro, iar victoria a fost consolidată de o intervenție crucială a portarului Sommer, care a blocat un șut periculos în minutele de final.

Astfel, succesul împotriva lui Lazio are o dublă valoare pentru echipa lui Chivu: Inter nu doar că redevine lider în Serie A, dar o face exact înaintea confruntării directe cu rivala Milan. Derby della Madonnina, programat după reluarea competiției, se anunță a fi un duel de maximă importanță, cu Milan aflată la doar două puncte în urma liderului.