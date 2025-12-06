Inter Milan urcă pe primul loc în Seria A după ce a învins cu 4-0 pe Como

Inter Milano s-a impus ferm în fața lui Como, grație reușitelor marcare de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto.
Milan a deschis scorul în minutul 11 prin Lautaro Martinez după o o acțiune construită alături de Barella și Luis Henrique.
În minutul 59, Thuram a majorat avantajul la 2-0 în urma unei faze fixe. În minutul 80, Calhanoglu a înscris golul al treilea după o fază la care au particpat Barella, Lautaro și Mkhitaryan.
Carlos Augusto a stabilit scorul final în minutul 86, după o centrare a lui Dimarco.
În urma acestei victorii, Inter Milano a ajuns la 30 de puncte și a urcat temporar pe primul loc. AC Milan și Napoli, ambele cu câte 28 de puncte și un meci mai puțin disputat, informează ProSport.