Inter Milan, echipa antrenată de Cristi Chivu, a a câștigat clar meciul cu Como în etapa a 14-a din Serie A, cu scorul de 4-0.
Inter Milan urcă pe primul loc în Seria A după ce a învins cu 4-0 pe Como
Sursa foto: Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 22:10, Sport

Inter Milano s-a impus ferm în fața lui Como, grație reușitelor marcare de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto. 

Milan a deschis scorul în minutul 11 prin Lautaro Martinez după o o acțiune construită alături de Barella și Luis Henrique. 

În minutul 59, Thuram a majorat avantajul la 2-0 în urma unei faze fixe. În minutul 80, Calhanoglu a înscris golul al treilea după o fază la care au particpat Barella, Lautaro și Mkhitaryan. 

Carlos Augusto a stabilit scorul final în minutul 86, după o centrare a lui Dimarco. 

În urma acestei victorii, Inter Milano a ajuns la 30 de puncte și a urcat temporar pe primul loc. AC Milan și Napoli, ambele cu câte 28 de puncte și un meci mai puțin disputat, informează ProSport

