Record pentru Cristi Chivu, cu Inter Milano, în Champions League

Cristi Chivu are motive de bucurie pe banca celor de la Inter Milano. Echipa lui s-a impus în fața celor de la Kairat Almaty, scor 2-1, și a ajuns la patru victorii consecutive în grupele UEFA Champions League.

Astfel, tehnicianul român a stabilit un nou record, întrucât milanezii nu au mai reușit niciodată să bifeze atâtea victorii consecutive în această fază a competiției.

Jurnaliștii italieni au observat că Inter Milano nu a avut parte de o misiune ușoară.

„Inter câștigă cu dificultate, dar face 4 victorii din 4: Lautaro și Carlos o răpun Kairat”, titrează jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martinez, vedeta din atacul lui Cristi Chivu, a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 45, iar Inter Milano a mers la vestiare în avantaj. Oaspeții au pus presiune în partea a doua și au reușit să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 55, prin Ofrid Arad. Italienii nu au cedat și au continuat să spere că vor putea obține victoria și toate cele trei puncte. Astfel, în minutul 67, Carlos Augusto a profitat de o pasă primită de la Esposito și a stabilit scorul final, 2-1.

Echipa lui Cristi Chivu va mai juca cu Atletico Madrid în deplasare, pe 26 noiembrie, cu Liverpool acasă, pe 9 decembrie, cu Arsenal Londra acasă, pe 20 ianuarie, apoi va închide campania din faza ligii cu un meci cu Borussia Dortmund, în deplasare. Adevăratele teste pentru român sosesc, astfel, abia în a doua jumătate a fazei ligii.