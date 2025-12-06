Prima pagină » Sport » Formula 1: Max Verstappen, în pole position în cursa decisivă pentru titlul mondial

Formula 1: Max Verstappen, în pole position în cursa decisivă pentru titlul mondial

Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă a sezonului de Formula 1, Marele Premiu al Abu Dhabi, unde se va decide campionul mondial.
Formula 1: Max Verstappen, în pole position în cursa decisivă pentru titlul mondial
Iulian Moşneagu
06 dec. 2025, 18:07, Sport

Pilotul Red Bull i-a devansat în calificări pe Lando Norris și Oscar Piastri, ambii de la McLaren, relatează AFP.

Norris a încheiat pe locul al doilea, la 0,201 secunde în urma lui Verstappen, iar Piastri a terminat pe locul al treilea.

Cei trei vor lupta duminică pentru titlul mondial la piloţi.

Lando Norris, lider în clasament cu 12 puncte avans față de Verstappen, va deveni campion dacă termină pe podium.

George Russell, de la Mercedes, a încheiat calificările pe locul patru, urmat de Charles Leclerc (Ferrari) pe cinci.

Fernando Alonso s-a clasat al șaselea, iar Gabriel Bortoleto a încheiat pe locul șapte.

Top 10 a fost completat de Esteban Ocon, Isack Hadjar și Yuki Tsunoda, acesta din urmă fiind la ultima sa sesiune de calificări înainte de despărțirea de Red Bull.

„Sunt incredibil de fericit că sunt primul”, a spus Verstappen.

Olandezul luptă la Abu Dhabi pentru al cincilea său titlu mondial consecutiv, după ce a câștigat campionatele din 2021, 2022, 2023 și 2024.

