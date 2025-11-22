Lando Norris obține prima poziție pe grilă în Marele Premiu al SUA din Formula 1

Timpul obținut, 1:47.934 minute, i-a adus lui Lando Norris al treilea pole position consecutiv.

Sesiunea s-a desfășurat în condiții dificile, ploaia afectând pista în partea de început a calificărilor. Circuitul s-a îmbunătățit treptat, iar în Q3 timpii au scăzut constant cu fiecare tur.

Max Verstappen (Red Bull) a încheiat pe locul secund (+0.323), iar Carlos Sainz (Williams) pe poziția a treia (+0.362). George Russell (Mercedes) s-a clasat al patrulea.

Pentru Oscar Piastri, coechipierul lui Norris și principalul rival la titlul mondial, sesiunea s-a încheiat pe locul al cincilea, după ce australianul a greșit în sectorul median al ultimului său tur rapid.

Calificările au adus și o premieră negativă pentru Lewis Hamilton (Ferrari): britanicul a încheiat ultimul în Q1, fiind pentru prima dată în carieră când este eliminat în prima parte a calificărilor fără să aibă probleme tehnice.

Rezultatele din calificările pentru Marele Premiu de la Las Vegas:

1. Lando Norris – McLaren – 1:47.934

2. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.323

3. Carlos Sainz – Williams – +0.362

4. George Russell – Mercedes – +0.869

5. Oscar Piastri – McLaren – +1.027

6. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.128

7. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.532

8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.620

9. Charles Leclerc – Ferrari – +1.938

10. Pierre Gasly – Alpine – +3.606

11. Nico Hülkenberg – Kick Sauber

12. Lance Stroll – Aston Martin

13. Esteban Ocon – Haas

14. Oliver Bearman – Haas

15. Franco Colapinto – Alpine

16. Alexander Albon – Williams

17. Kimi Antonelli – Mercedes

18. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

19. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing

20. Lewis Hamilton – Ferrari

Cursa este programată duminică, de la ora 6:00.