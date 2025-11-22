Lando Norris obține prima poziție pe grilă în Marele Premiu al SUA din Formula 1

Timpul obținut, 1:47.934 minute, i-a adus lui Lando Norris al treilea pole position consecutiv.
Sesiunea s-a desfășurat în condiții dificile, ploaia afectând pista în partea de început a calificărilor. Circuitul s-a îmbunătățit treptat, iar în Q3 timpii au scăzut constant cu fiecare tur.
Max Verstappen (Red Bull) a încheiat pe locul secund (+0.323), iar Carlos Sainz (Williams) pe poziția a treia (+0.362). George Russell (Mercedes) s-a clasat al patrulea.
Pentru Oscar Piastri, coechipierul lui Norris și principalul rival la titlul mondial, sesiunea s-a încheiat pe locul al cincilea, după ce australianul a greșit în sectorul median al ultimului său tur rapid.
Calificările au adus și o premieră negativă pentru Lewis Hamilton (Ferrari): britanicul a încheiat ultimul în Q1, fiind pentru prima dată în carieră când este eliminat în prima parte a calificărilor fără să aibă probleme tehnice.
Rezultatele din calificările pentru Marele Premiu de la Las Vegas:
1. Lando Norris – McLaren – 1:47.934
2. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.323
3. Carlos Sainz – Williams – +0.362
4. George Russell – Mercedes – +0.869
5. Oscar Piastri – McLaren – +1.027
6. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.128
7. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.532
8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.620
9. Charles Leclerc – Ferrari – +1.938
10. Pierre Gasly – Alpine – +3.606
11. Nico Hülkenberg – Kick Sauber
12. Lance Stroll – Aston Martin
13. Esteban Ocon – Haas
14. Oliver Bearman – Haas
15. Franco Colapinto – Alpine
16. Alexander Albon – Williams
17. Kimi Antonelli – Mercedes
18. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
19. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
20. Lewis Hamilton – Ferrari
Cursa este programată duminică, de la ora 6:00.