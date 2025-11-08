Formula 1: Lando Norris ocupă pole position la Marele Premiu al Braziliei

După eliminarea lui Max Verstappen în Q1, Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în calificări, sâmbătă, pe circuitul de la Interlagos, potrivit Le Figaro.

Britanicul Lando Norris (McLaren) va începe Marele Premiu al Braziliei de duminică din pole position, a 21-a din cele 24 de etape ale sezonului de Formula 1, după ce a stabilit cel mai rapid timp în calificări, sâmbătă, pe circuitul Interlagos din São Paulo.

Liderul campionatului a terminat în fața italianului Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a lui Charles Leclerc (Ferrari) din Monaco și a coechipierului său australian Oscar Piastri (McLaren). Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va începe doar de pe locul 16.