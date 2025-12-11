Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale

Un remarcabil jaf de artă s-a produs în orașul brazilian São Paulo, acolo unde doi hoți au furat treisprezece opere de artă în plină zi, sub ochii paznicului și ai unui cuplu de vârstnici, incapabili să intervină.

Culmea tupeului, aceștia au apărut la biblioteca pe care intenționau s-o jefuiască într-o mașină bătătoare la ochi, au mers agale spre instituția de cultură, de unde au extras treisprezece opere de artă – opt lucrări ale pictorului francez Henri Matisse și cinci ale pictorului Brazilian Cândidao Portinari.

Pe imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum hoții îndeasă prada într-un sac și pornesc la fel de liniștiți cum au venit, înapoi spre mașină.

Unul dintre cei doi a fost rapid identificat și arestat. Mașina a fost recuperată și ea, însă cel de-al doilea suspect este de negăsit împreună cu operele de artă.

2025 – anul jafurilor de artă

Anul 2025 a fost, de altfel, marcat de jafuri excepționale. În ianuarie, România a fost zguduită de furtul tezaurului dacic din Drents, care nu a fost recuperat nici până acum.

În toamnă, Muzeul Louvre este ținta unei spargeri de-a dreptul halucinante, cu o pradă care a fost evaluată la aproximativ 180 de milioane de euro.

Jaful din Brazilia, remarcabil prin simplitate și operativitate, nu face decât să demonstreze că instituția muzeului este foarte fragilă și vulnerabilă în fața atacurilor.