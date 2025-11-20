Autoportretul „El sueno (La cama)” de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record la licitație

Autoportretul „El sueno (La cama)” al artistei mexicane Frida Kahlo ar putea intra în istorie la licitația organizată joi de casa Sotheby’s în New York, scrie AP.

Cu o valoare estimată între 40 și 60 de milioane de dolari, lucrarea are șanse să depășească recordul actual pentru o operă semnată de o femeie, stabilit în 2014 tot la Sotheby’s, când „Jimson Weed/White Flower No. 1” de Georgia O’Keeffe s-a vândut pentru 44,4 milioane de dolari.

Cel mai mare preț plătit vreodată pentru un tablou de Kahlo este de 34,9 milioane de dolari, sumă atinsă în 2021 pentru „Diego and I”, un dublu portret al artistei și al soțului ei, muralistul Diego Rivera.

Unele vânzări private ar fi depășit însă această valoare.

Lucrarea scoasă acum la licitație o înfățișează pe Kahlo dormind într-un pat din lemn, acoperită cu o pătură aurie brodată cu viță și frunze.

Deasupra ei, sprijinit pe picioarele patului, plutește un schelet în mărime naturală, element interpretat frecvent drept expresia anxietății artistei legate de moarte.

Potrivit catalogului Sotheby’s, tabloul „oferă o meditație spectrală asupra graniței fragile dintre somn și moarte”.

Pictura nu a mai fost expusă public din anii ’90 și este piesa centrală a unei licitații dedicate suprarealismului, care include peste 100 de lucrări semnate de Salvador Dalí, Rene Magritte, Max Ernst și Dorothea Tanning.

Colecția provine de la un proprietar privat care nu a fost făcut public.

Frida Kahlo, marcată de un grav accident de autobuz la 18 ani, a pictat multe dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale în timp ce era imobilizată la pat, între intervenții chirurgicale și dureri cronice.

„Scheletul suspendat” din tabloul de acum este considerat o reprezentare a fricii sale constante de moarte în somn, notează catalogul.