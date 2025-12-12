Secretul sănătății inimii: De ce medicii recomandă mersul la galerii de artă

Observarea anumitor tipuri de artă poate îmbunătăți sănătatea inimii prin efecte fiziologice și psihosomatice reale. Cercetătorii descoperă că beneficiile pentru sănătate ale creației sau consumului de artă nu sunt abstracte.

Cum îmbunătățește arta sănătatea inimii

Unele activități artistice pot reduce markerii inflamației din organism sau pot îmbunătăți neuroplasticitatea creierului. Artoterapia este folosită în reabilitarea pacienților care au suferit un accident vascular cerebral.

S-a demonstrat că reduce simptomele depresiei și anxietății, precum și sindromul de stres post-traumatic la veteranii militari. Arta poate îmbunătăți starea de spirit și cogniția la persoanele cu demență.

Cântatul îmbunătățește funcția pulmonară

În 2020, English National Opera și Imperial College London au lansat programul Breathe pentru cei cu Covid de lungă durată. Programul îi învăța tehnicile folosite de tenori și soprane.

Cântatul poate îmbunătăți controlul respirației, funcția pulmonară și starea generală de bine a persoanelor cu afecțiuni pulmonare. Include astmul și bronhopneumopatia cronică obstructivă.

Sănătatea inimii: Prescrierea socială în Regatul Unit

Prescrierea socială a devenit parte a politicii naționale de sănătate a Regatului Unit în 2019. Profesioniștii din domeniul sănătății prescriu cursuri de artă, lecții de canto și dans sau vizite la galerii.

„Aproximativ 33% dintre persoanele care vizitează medicii nu au nevoie de îngrijiri medicale, ci de sprijin psihosocial”, spune dr. Claire Howlin de la Trinity College Dublin.

Implicarea activă este esențială

Cercetătoarea Howlin subliniază că privirea pasivă a unui tablou nu va avea efect. „Când te implici, intri într-o stare aproape de flux. Este ceva semnificativ, cu un proces de absorbție”, explică Howlin.

Studiile au arătat că desenul după model și pictura pe vitralii au un efect pozitiv asupra ritmului cardiac al persoanelor în vârstă. Pentru persoanele cu dureri cronice, chiar și dansul și thrash metalul funcționează.