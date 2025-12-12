Kylie Minogue revine pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, cu „Kylie Christmas”

Albumul cântăreței Kylie Minogue, care la lansarea sa originală se clasase pe locul 7, revine acum printr-o versiune extinsă ce include patru piese noi, printre care și melodia originală „XMAS”, disponibilă exclusiv pe Amazon Music.

Succesul îi aduce artistei australiene Kylie Minogue al 11-lea album clasat pe locul 1 în Marea Britanie, egalând perfomanțele stabilite anterior de David Bowie, Eminem și Rod Stewart. În fruntea clasamentului all-time se află The Beatles și Robbie Williams, cu câte 15 albume situate pe locul 1.

Pe locul al doilea se situează albumul „The Art of Loving” al Oliviei Dean, după două săptămâni petrecute în fruntea topului (nu consecutiv).

Sam Fender urcă până pe locul 3, cu „People Watching”, album reeditat într-o versiune deluxe cu colaborări alături de Elton John și Olivia Dean.

Albumul „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift coboară pe poziția a patra, însă rămâne unul dintre cele mai de succes discuri ale toamnei, cu patru săptămâni petrecute deja în vârful topului.

Pe locul 5 se află clasicul sezonier al lui Michael Bublé, „Christmas”.

În clasamentul noilor intrări, albumul live „Live From Glastonbury” al Oliviei Rodrigo debutează pe locul 12, după lansarea sa în format fizic. Materialul include și două colaborări cu Robert Smith, liderul formației The Cure.

Albumul oficial de Crăciun al anului din Marea Britanie va fi anunțat pe 19 decembrie. În 2024, titlul a fost câștigat de Sabrina Carpenter cu „Short n’ Sweet”, în timp ce The Beatles conduc clasamentul all-time, cu șapte astfel de trofee.