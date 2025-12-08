Taylor Swift revine pe primul loc în clasamentul Billboard 200, ediția din 13 decembrie a topului, anunță luni Billboard. Doar trupa britanică The Beatles, cu 132 de săptămâni petrecute pe primul loc între 1964 și 2001, depășesc acest record.

Taylor Swift rămâne cel mai de succes artist solo și cel mai prolific artist american în istoria Billboard 200. Prima sa apariție pe locul 1 a fost în noiembrie 2008, cu albumul Fearless, care ulterior a câștigat Grammy pentru Albumul Anului.

Deși performanțele lui Presley în Hot 100 sunt parțial neglijate datorită faptului că succesul său a început înainte de lansarea oficială a clasamentului, Billboard 200 cuprinde întreaga sa carieră. Elvis a petrecut 67 de săptămâni pe primul loc, al treilea din istoria topului. Debutul său, albumul Elvis Presley, a intrat în clasament pe locul 11 în ediția din 31 martie 1956.

Pe lista artiștilor cu cele mai multe săptămâni pe primul loc în acest clasament, se mai regăsesc Garth Brooks (52 de săptămâni), Michael Jackson (51), Whitney Houston (46).

Clasamentul Billboard 200, publicat constant săptămânal din 24 martie 1956, înregistrează toți artiștii care au petrecut 30 sau mai multe săptămâni pe primul loc.