Fanii Taylor Swift invadează un muzeu german pentru tabloul care a inspirat „The Fate of Ophelia”

Fanii lui Taylor Swift au cântat și dansat duminică pe noul ei hit „The Fate of Ophelia” într-un muzeu german care expune tabloul despre care se crede că a inspirat videoclipul piesei de succes, potrivit AFP.

Unele au venit îmbrăcate ca Ofelia, în rochii albe și cu flori în păr, în timp ce altele au purtat ținute strălucitoare, asemănătoare celor purtate adesea de Swift, când au sosit în orașul Wiesbaden din vestul Germaniei.

Aproximativ 200 de fani ai cântăreței s-au adunat la evenimentul cu bilete epuizate, care a început cu o prelegere susținută de unul dintre experții muzeului despre pictură. Apoi, melodia „The Fate of Ophelia” a răsunat din difuzoare, iar fanii s-au ridicat în picioare pentru a dansa în fața tabloului lui Heyser, înainte de a se alinia pentru selfie-uri.

‼️| A picture from “The Fate of Ophelia” music video is now displayed at the Museum Wiesbaden next to the original painting! pic.twitter.com/wE2njctZBn — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) November 1, 2025

Participanții au venit să vadă pictura artistului Friedrich Heyser, care o înfățișează pe Ofelia – un personaj din piesa Hamlet a lui Shakespeare – într-o rochie albă plutind într-un râu printre flori înainte de moartea ei.

La începutul videoclipului pentru „The Fate of Ophelia”, de pe ultimul ei album „The Life of a Showgirl”, Swift apare într-o reproducere a operei, întinsă într-o rochie albă, înainte ca pictura să prindă viață.

De la lansarea single-ului luna trecută, muzeul din Wiesbaden a fost inundat de fani ai lui Swift care doreau să vadă opera.

Se crede că Heyser a terminat lucrarea cu Ofelia – o nobilă din Danemarca din piesa lui Shakespeare, care înnebunește și se îneacă – în jurul anului 1900. Pictura se află în colecția muzeului din Wiesbaden din 2019.

Dar muzeul nu avea nicio idee că va apărea în videoclipul lui Swift până când canalele lor de social media s-au aprins după lansarea „The Fate of Ophelia” în octombrie.

Fanii sunt nerăbdători să o vadă pe cântăreață și au scandat în cor la sfârșitul evenimentului de duminică: „Taylor, vino la Wiesbaden!”.