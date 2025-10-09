Taylor Swift doboară recordul Spotify. The Fate of Ophelia, cel mai ascultat cântec într-o săptămână

Taylor Swift continuă seria impresionantă de succese cu noul ei album, „The Life of a Showgirl”. Cântecul principal, „The Fate of Ophelia”, a devenit piesa cu cele mai multe ascultări într-o singură săptămână în istoria Spotify, depășind recordul stabilit anterior de Miley Cyrus cu hitul „Flowers”.

Lansată pe 3 octombrie 2025, piesa a strâns peste 101,8 milioane de ascultări în primele șapte zile, depășind performanța lui Cyrus din ianuarie 2024, anunță joi reprezentanții platformei de muzică. La acea vreme, „Flowers” devenise prima melodie din istoria platformei care a trecut pragul de 100 de milioane de redări într-o săptămână, un record care acum îi aparține lui Swift.

Anterior, recordul fusese deținut de trupa sud-coreeană BTS cu piesa „Butter”, care acumulase 99,37 milioane de ascultări în prima săptămână.

„The Fate of Ophelia” a debutat spectaculos, stabilind și recordul pentru cele mai multe ascultări într-o singură zi pe Spotify. Cântăreața și-a depășit propriul record din aprilie 2024, deținut cu piesa „Fortnight”, care adunase atunci peste 25 de milioane de redări într-o zi. Înaintea ei, Adele deținea recordul cu „Easy on Me” (aproape 20 de milioane de redări în octombrie 2021).

Albumul „The Life of a Showgirl” a devenit, la rândul său, cel mai ascultat album într-o singură zi din 2025, atingând acest prag la mai puțin de 12 ore după lansare. Discul a stabilit și un nou record pentru cele mai multe pre-salvări ale unui album, cu peste cinci milioane de utilizatori care l-au adăugat înainte de apariție.