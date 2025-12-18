Prima pagină » Life-Entertaiment » Piesa „All I want for Christmas is you” nu se mai află pe locul 1 în topul Billboard Global 200. Cine a detronat-o pe Mariah Carey

Hitul festiv al artistei Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You”, a fost detronat de pe primul loc în topul Billboard Global 200.
Piesa „All I want for Christmas is you” nu se mai află pe locul 1 în topul Billboard Global 200. Cine a detronat-o pe Mariah Carey
Sursa foto: captură video YouTube/Mariah Carey-All I want for Christmas is you
Diana Nunuț
18 dec. 2025, 20:39, Cultură-Media

Billboard a anunțat că piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în 1994, a fost înlocuită în topul Global 200 de hitul de Crăciun al formației Wham!, „Last Christmas”, care a fost lansat cu un deceniu mai devreme, în 1984.

Este pentru prima dată când o altă piesă de Crăciun, în afară de „All I want for Christmas is you”, ocupă prima poziție în Billboard Global 200, scrie The Independent.

Totuși, Mariah Carey a reușit, cu această melodie, să rămână pe prima poziție în topul Global 200 Billboard timp de 19 săptămâni din decembrie 2020, anunță Billboard.

Andrew Ridgeley, membru al trupei Wham!, a declarat într-un comunicat că este „încântat” să afle că piesa „Last Christmas” și-a asigurat locul în top.

„Mulțumesc tuturor celor care au îmbrățișat piesa ca pe o mică parte din propriul lor Crăciun fericit”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

Deși piesa „All I want for Christmas is you” a fost lansată acum trei decenii, Mariah Carey câștigă, anual, între 2,5 și 3 milioane de dolari din drepturi de autor. câștigând milioane de dolari anual din drepturi de autor, potrivit Forbes și The Economist.

