Mariah Carey va concerta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina

Cântăreața americană Mariah Carey a fost anunțată luni ca primul mare artist care va lua parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, programată pentru 6 februarie pe stadionul San Siro din Milano.
15 dec. 2025, 13:54, Sport

Prezența artistei Mariah Carey se înscrie în tema centrală a ceremoniei, „Armonie”. Tema centrală urmărește îmbinarea muzicii cu sportul, promovând valori precum incluziunea, respectul și schimburile culturale, potrivit comunicatului remis de organizatori.

Cântăreața americană, de cinci ori câștigătoare a premiilor Grammy, este recunoscută la nivel mondial pentru vocea sa inconfundabilă. A lansat hituri precum One Sweet Day, We Belong Together și All I Want For Christmas Is You.

Ea a lansat primul său album în 1990, care include hituri de top precum Someday, Love Takes Time și Vision of Love. Totodată, a vândut de atunci peste 200 de milioane de albume, având 19 single-uri pe locul 1 în Billboard Hot 100.

Mariah Carey a cântat la evenimente sportive majore

Mariah Carey are experiență în a performa la evenimente sportive majore. Artista a interpretat imnul național al SUA înainte de Super Bowl-ul NFL din 2002 și la NBA All-Star Game anul următor.

În 2020, ea a lansat melodia Save the Day înaintea finalei feminine de la turneul de Grand Slam US Open, alături de staruri precum Naomi Osaka și Venus și Serena Williams.

Însă participarea la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă va fi o premieră în cariera sa. Ea urmează exemplul altor mari artiste internaționale precum Celine Dion și Lady Gaga, care au cântat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară Paris 2024.

Ceremonia, creată și produsă de Balich Wonder Studio, va include și alți artiști internaționali și va evidenția cultura și inovația italiană.

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se vor desfășura între 6 și 22 februarie 2026.

Probele Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 se vor desfășura în nordul Italiei, la Milano, Cortina d’Ampezzo și în alte locații din Lombardia, Veneto și Trentino-Alto Adige.

