JO 2026. Ceremonia de deschidere va celebra creativitatea. Omagiu adus lui Giorgio Armani

Spectacolul organizat la ceremonia de deschidere se va intitula „Armonia”, un concept universal care va deveni, potrivit unui comunicat al organizatorilor, „atât o poveste vizuală, cât și emoțională – o călătorie prin artă și inovație, natură și oraș, tradiție și viitor”. Evenimentul va fi un omagiu adus Italiei și valorilor sale, îmbinând forța evocatoare a istoriei și culturii cu spiritul olimpic.

„Armonia nu este doar o temă – este promisiunea noastră față de lume. În aceste Jocuri, munții vor vorbi cu orașele, oamenii se vor recunoaște în valori comune, iar Italia își va arăta capacitatea de a uni, primi și inspira”, a declarat Giovanni Malagò, președintele Comitetului de organizare.

La evenimentul de prezentare au fost prezenți, alături de Malagò, Andrea Varnier (CEO Milano Cortina 2026), Maria Laura Iascone (directorul ceremoniilor) și Marco Balich, directorul creativ al deschiderii, cunoscut pentru mai multe spectacole olimpice memorabile.

De la Da Vinci la eleganța Italiană

Armonia va fi „firul narativ” al unui spectacol ce urmărește să aducă împreună imaginația și frumusețea, de la Leonardo da Vinci și marile invenții italiene, până la design, muzică și eleganță.

Actrița Matilda De Angelis va fi una dintre vocile narative ale show-ului, simbolizând talentul creativ italian.

În cadrul conferinței, organizatorii au anunțat și un omagiu special pentru designerul Giorgio Armani, descris drept „simbol al excelenței italiene, al disciplinei și pasiunii pentru valori care ne fac mândri”.

Pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, ceremonia va fi multicentrică, reflectând modelul descentralizat al ediției 2026: sportivii aflați în Cortina d’Ampezzo, Valtellina sau Val di Fiemme vor putea participa, printr-un sistem interactiv, la spectacolul de la Milano.

Scena de pe stadionul San Siro a fost prezentată sub forma unei structuri spectaculoase, gândită să conecteze toate regiunile olimpice.

„Armonia este capacitatea de a transforma valorile noastre în imagini, sunete și emoții comune. Este o călătorie prin culorile adevărate ale Italiei – arta, creativitatea, umanitatea sa. Dar Armonia nu vorbește doar Italiei: vorbește lumii întregi”, a spus Marco Balich, directorul artistic.