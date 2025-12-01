Superliga: Victorie clară pentru Petrolul, 4-1 cu Metaloglobus

Ploieștenii au deschis scorul în minutul 45, când Gicu Grozav a înscris cu capul din interiorul careului mic.

La începutul reprizei secunde, în minutul 46, Metaloglobus a restabilit egalitatea prin Ely Fernandes.

Petrolul a revenit rapid și a trecut din nou în avantaj în minutul 54, când Vali Gheorghe a înscris pentru 2-1.

Grozav a făcut „dubla” în minutul 62, desprinzând formația ploieșteană, iar scorul final a fost stabilit în minutul 90, când Marco Dulca a marcat în urma unei greșeli în defensiva oaspeților.

În urma acestui succes, Petrolul ajunge la 19 puncte după 18 etape și ocupă locul 11 în clasament. Metaloglobus este pe ultima poziție, cu 8 puncte.

Echipele de start:

Petrolul Ploiești: Krell – Miranda, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry, A. Mateiu, Dongmo – V. Gheorghe, Chică Roșă, Grozav

Rezerve: Balbaru – Soares, Onguene, L. Dumitru, Doukansy, Tolea, D. Paraschiv, Hanca, Botogan, Dulca, Doumstios

Antrenor: Eugen Neagoe

Metaloglobus București: Gavrilaș – Lis, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Ely Fernandes, A. Sîrbu

Rezerve: Nedelcovic – Carvalho, G. Dumitru, A. Gheorghe, Pasagic, Hadzic, Huiban, Kouadio, R. Neacșu, M. Tache, Zakir

Antrenor: Mihai Teja