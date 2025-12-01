Prima pagină » Sport » Superliga: Victorie clară pentru Petrolul, 4-1 cu Metaloglobus

Superliga: Victorie clară pentru Petrolul, 4-1 cu Metaloglobus

Petrolul Ploiești a învins luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, formația bucureșteană Metaloglobus, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii.
Superliga: Victorie clară pentru Petrolul, 4-1 cu Metaloglobus
Sursa foto: Facebook/SuperLiga Romania
Iulian Moşneagu
01 dec. 2025, 18:20, Sport

Ploieștenii au deschis scorul în minutul 45, când Gicu Grozav a înscris cu capul din interiorul careului mic.

La începutul reprizei secunde, în minutul 46, Metaloglobus a restabilit egalitatea prin Ely Fernandes.

Petrolul a revenit rapid și a trecut din nou în avantaj în minutul 54, când Vali Gheorghe a înscris pentru 2-1.

Grozav a făcut „dubla” în minutul 62, desprinzând formația ploieșteană, iar scorul final a fost stabilit în minutul 90, când Marco Dulca a marcat în urma unei greșeli în defensiva oaspeților.

În urma acestui succes, Petrolul ajunge la 19 puncte după 18 etape și ocupă locul 11 în clasament. Metaloglobus este pe ultima poziție, cu 8 puncte.

Echipele de start:

Petrolul Ploiești: Krell – Miranda, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry, A. Mateiu, Dongmo – V. Gheorghe, Chică Roșă, Grozav

Rezerve: Balbaru – Soares, Onguene, L. Dumitru, Doukansy, Tolea, D. Paraschiv, Hanca, Botogan, Dulca, Doumstios

Antrenor: Eugen Neagoe

Metaloglobus București: Gavrilaș – Lis, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Ely Fernandes, A. Sîrbu

Rezerve: Nedelcovic – Carvalho, G. Dumitru, A. Gheorghe, Pasagic, Hadzic, Huiban, Kouadio, R. Neacșu, M. Tache, Zakir

Antrenor: Mihai Teja

Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
G4media
Tânăra care gătește sute de porții de mâncare pentru copii și bătrâni. Ce a împins-o să facă un asemenea gest
Gandul
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor