Meciul din etapa a 18-a din Superliga, între Petrolul – Metaloglobus, reprezintă duelul echipelor cu cele mai puține goluri marcate. Este un meci important în zona „roșie” a clasamentului, Petrolul ocupând locul 13, iar Metaloglobus – locul 16, ultimul.

Petrolul traversează o perioadă bună. Prahovenii sunt neînvinși de șase etape, interval în care au strâns două victorii și patru remize.

În schimb, Metaloglobus continuă să sufere în deplasare. Bucureștenii nu au încă nicio victorie pe teren străin în acest sezon, având doar două remize (2-2 cu Hermannstadt și 2-2 cu Csikszereda) și opt meciuri pierdute, în toate cele opt primind minimum două goluri.

Partida aduce față în față formațiile cu cele mai puține goluri înscrise în campionat: Petrolul – 11, Metaloglobus – 14.

Diferența de experiență este semnificativă. Metaloglobus a folosit în acest sezon 28 de jucători, dintre care 17 aflați la debut în Superligă. Petrolul s-a bazat pe 30 de fotbaliști, șase dintre ei depășind borna de 200 de meciuri pe prima scenă: Mateiu (404), Papp (275), Ricardinho (223), Grozav (221), V. Gheorghe (204) și Hanca (201).

Unicul duel direct din Superligă dintre cele două formații a avut loc în tur: Metaloglobus – Petrolul 0-3 (25 iulie 2025), goluri Ludewig, Yohan Roche și Grozav.

Bilanțul antrenorilor este în favoarea tehnicianului echipei bucureștene, Mihai Teja, care are trei victorii față de una a lui Eugen Neagoe, plus două remize în duelurile directe din campionat.

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, reîntâlnirea oltenilor cu Cristiano Bergodi, în etapa a 18-a din Superliga

Al doilea meci al zilei aduce o confruntare cu un istoric bogat și cu o încărcătură specială. Cristiano Bergodi revine pe terenul formației unde a lăsat o amprentă puternică în 2020.

Italianul a condus Universitatea Craiova în 17 meciuri (14 victorii, 3 înfrângeri), fiind la câteva minute de titlul din sezonul 2019–2020.

Universitatea Cluj vine cu moral bun după victoria din ultimul meci disputat acasă, 3-1 cu Metaloglobus, succes care a oprit o serie negativă de cinci remize și patru înfrângeri pe teren propriu.

Clujenii ocupă locul 10 în clasament, cu 23 de puncte.

Craiova are un palmares echilibrat în deplasare în acest sezon: trei victorii, trei egaluri și două înfrângeri. Oltenii ocupă locul 4, cu 32 de puncte, la 6 puncte de prima poziție.

De la revenirea lui U Cluj în Superligă, cele două echipe s-au întâlnit de nouă ori: 4 victorii Craiova; o victorie U Cluj (2-1 pe 26 aprilie 2025); 4 remize.

Niciun meci dintre cele nouă nu s-a încheiat 0-0.

În tur, Craiova s-a impus cu 2-1 (28 iulie 2025), prin dubla lui Assad Al-Hamlawi, în timp ce Miguel Silva marca pentru ardeleni.