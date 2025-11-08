Prima pagină » Sport » Petrolul şi Oţelul, remiză la Ploieşti! Duelul din Superliga fără goluri, dar cu tensiune maximă

Petrolul şi Oţelul, remiză la Ploieşti! Duelul din Superliga fără goluri, dar cu tensiune maximă

A fost remiză albă în partida Petrolul Ploieşti-Oţelul Galaţi, un meci plin de ocazii mari de gol de ambele părţi.
Petrolul şi Oţelul, remiză la Ploieşti! Duelul din Superliga fără goluri, dar cu tensiune maximă
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Laurențiu Marinov
08 nov. 2025, 18:35, Sport

Petrolul Ploieşti şi Oţelul Galaţi s-au întâlnit sâmbătă, într-o partidă din cadrul etapei cu numărul 16 din Superliga.

Meciul, disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti s-a încheiat cu o remiză, 0-0.

Eugen Neagoe, antrenorul de la Petrolul Ploieşti, şi-a criticat jucătorii după rezultatul de egalitate obţinut pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, scor 0-0, în runda 16-a din Superligă, scrie ProSport. Neagoe a spus că şi-a simţit elevii încă de la încălzire extrem de relaxaţi şi le reproşează acestora lipsa de inspiraţie în faţa porţilor adverse la ocaziile avute în ultimele trei jocuri, toate încheiate cu remize.

Echipele de start

Petrolul: Krell – Guilherme, Onguene, Roche – Veiga, Doukansy, Dongmo, Sălceanu – Jyry,, Chică Roşă, Grozav
Rezerve: Bălbărău, D. Radu, L. Dumitru, Hanca, Mateiu, Boţogan, Tolea, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Doumtsios
Antrenor: Eugen Neagoe

Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Holz – D. Sandu, Fernandes, Ferreira, Lopes – Dos Santos, Araujo
Rezerve: I. Popescu, A. Ciobanu, Neicu, Chira, Frunză, S. Rus, Bordun, Soriano, Lopes, Ursu
Antrenor: Laszlo Balint

Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti)
Arbitru: Rareş Vidican (Satu Mare)
Asistenţi: Alexandru Corb (Satu Mare), Alexandru Filip (Constanţa)
Arbitru VAR: Ionuţ Coza (Cernica); Asistent VAR: Radu Ghinguleac (Bucureşti), Observator: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea)