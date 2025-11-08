Petrolul şi Oţelul, remiză la Ploieşti! Duelul din Superliga fără goluri, dar cu tensiune maximă

Petrolul Ploieşti şi Oţelul Galaţi s-au întâlnit sâmbătă, într-o partidă din cadrul etapei cu numărul 16 din Superliga.
Meciul, disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti s-a încheiat cu o remiză, 0-0.
Eugen Neagoe, antrenorul de la Petrolul Ploieşti, şi-a criticat jucătorii după rezultatul de egalitate obţinut pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, scor 0-0, în runda 16-a din Superligă, scrie ProSport. Neagoe a spus că şi-a simţit elevii încă de la încălzire extrem de relaxaţi şi le reproşează acestora lipsa de inspiraţie în faţa porţilor adverse la ocaziile avute în ultimele trei jocuri, toate încheiate cu remize.
Petrolul: Krell – Guilherme, Onguene, Roche – Veiga, Doukansy, Dongmo, Sălceanu – Jyry,, Chică Roşă, Grozav
Rezerve: Bălbărău, D. Radu, L. Dumitru, Hanca, Mateiu, Boţogan, Tolea, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Doumtsios
Antrenor: Eugen Neagoe
Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Holz – D. Sandu, Fernandes, Ferreira, Lopes – Dos Santos, Araujo
Rezerve: I. Popescu, A. Ciobanu, Neicu, Chira, Frunză, S. Rus, Bordun, Soriano, Lopes, Ursu
Antrenor: Laszlo Balint
Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti)
Arbitru: Rareş Vidican (Satu Mare)
Asistenţi: Alexandru Corb (Satu Mare), Alexandru Filip (Constanţa)
Arbitru VAR: Ionuţ Coza (Cernica); Asistent VAR: Radu Ghinguleac (Bucureşti), Observator: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea)