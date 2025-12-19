Adunare publică și ceremonii în București: restricții de trafic

În perioada 20-22 decembrie se vor desfășura manifestări publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.

Restricții pe 20 decembrie

În ziua de 20 decembrie, în jurul orei 10:00, va avea loc o ceremonie religioasă și militară cu depunere de coroane la Troița de la crematoriul Cenușa București din Calea Șerban Vodă nr. 183.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 14:30-16:00, se va restricționa traficul rutier cu intermitențe în intersecția Piața Delefinului.

Restricții pe 21 decembrie

În ziua de 21 decembrie vor avea loc ceremonii religioase și militare pentru depuneri de coroane și jerbe de flori în mai multe locuri din capitală.

Începând cu ora 10:00 la Cimitirul Eroilor Revoluției va avea loc depunere de coroane și ceremonie religioasă și militară. Între orele 08:45-11:30 se va restricționa traficul rutier pe Calea Șerban Vodă, perimetrul cuprins între Șoseaua Olteniței și strada Mitropolit Dosoftei, sensul de mers către Bulevardul Tineretului. Se va interzice oprirea și staționarea autovehiculelor în această zonă.

Începând cu ora 11:30 va avea loc ceremonie la Troița de lângă Spitalul Colțea. La ora 12:00 va fi ceremonie la Troița monument de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou.

Începând cu ora 12:30 va avea loc ceremonie în Piața Universității. Pentru buna desfășurare, între orele 12:30-14:30, se va restricționa traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Bălcescu în mai multe segmente.

Începând cu ora 13:30 va avea loc ceremonie la Troița de la Sala Dalles. La ora 14:00 va fi ceremonie la Troița de la Piața Romană. Între orele 14:00-14:30 se va restricționa traficul rutier cu intermitențe în Piața Romană.

Adunare publică pe 21 decembrie

În data de 21 decembrie, între orele 16:00-23:00, va fi organizată o adunare publică având drept scop comemorarea victimelor căzute în timpul Revoluției Române din 1989.

Între orele 16:00-16:30 va avea loc adunarea participanților în Piața Victoriei. Între orele 16:30-17:30 se va desfășura adunarea publică în Piața Victoriei.

Între orele 17:30-18:30 participanții se vor deplasa pe benzile I și II de circulație pe următorul traseu: Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Sala Dalles – Piața Universității – Piața Revoluției în fața Ministerului Afacerilor Interne.

Între orele 18:30-22:30 se va desfășura adunarea publică în Piața Revoluției. Între orele 22:30-23:00 va avea loc defluirea totală a participanților.

Începând cu ora 16:30 va fi resistematizat traficul rutier în Piața Victoriei prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în fața Guvernului României.

Meci FCSB – Rapid pe 21 decembrie

Pe 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Stadionul Arena Națională se va disputa partida oficială de fotbal dintre FCSB și Rapid București.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier se va restricționa progresiv pe mai multe străzi din jurul arenei începând cu ora 17:00.

Rute ocolitoare: Bulevardul Unirii – Strada Lucian Blaga – Calea Dudești – Bulevardul Camil Ressu – Bulevardul Nicolae Grigorescu – Bulevardul Theodor Pallady; Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon; Șoseaua Ștefan cel Mare – Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni.

Restricții pe 22 decembrie

În ziua de 22 decembrie activitățile se vor desfășura în mai multe locuri din Capitală.

Începând cu ora 09:00 va avea loc ceremonie la Monumentul pentru „Cinstirea Eroilor” din Piața Revoluției. Între orele 07:30-10:00 se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei în zona Monumentului Eroilor Revoluției Române din Piața Revoluției.

Începând cu ora 10:00 va avea loc ceremonie la Sala Radio din Strada General Berthelot. Între orele 09:30-11:00 se va restricționa traficul rutier pe Strada General Berthelot pe ambele sensuri de circulație.

Începând cu ora 11:00 va avea loc ceremonie la Troița din fața TVR. La ora 11:30 va fi ceremonie la Troița Parașutiștilor din curtea TVR. Între orele 10:30-12:50 se va restricționa traficul rutier pe Calea Dorobanților între Piața Charles de Gaulle și Piața Dorobanți.

Începând cu ora 12:30 va avea loc ceremonie la Palatul Telefoanelor.

Caravana Tuborg pe 22-24 decembrie

În perioada 22-24 decembrie, între orele 17:00-21:00, va fi organizată o adunare publică cu ocazia paradei „Caravana Tuborg” pe Calea Victoriei.

În intervalul orar 18:00-19:00 va fi restricționată circulația pe banda I de circulație pe Calea Victoriei între strada Știrbei Vodă și strada Dem. I. Dobrescu.