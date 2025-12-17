Piața Revoluției din Capitală devine loc de reculegere: Înregistrări audio și fotografii de la Revoluție

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada 19–20 decembrie, este programat evenimentul comemorativ „Grădina Amintirilor”, un demers civic menit să redea publicului spațiul din jurul Memorialului Renașterii și să ofere comunității un loc dedicat reflecției în preajma comemorării Revoluției din 1989.

În cele două zile, perimetrul Memorialului Renașterii va fi eliberat de mașini și reconfigurat temporar ca un spațiu dedicat memoriei. Zona va fi reamenajată cu bănci, jardiniere cu arbuști și o instalație simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniștii și contemplației.

Atmosfera va fi completată de o instalație audio cu înregistrări autentice din decembrie 1989, surprinse chiar în Piața Revoluției, precum și de o expoziție foto în aer liber cu imagini-document ale Revoluției.

Vizitatorii vor avea acces și la tururi ghidate care vor oferi context istoric și vor pune în perspectivă evenimentele decisive din acele zile.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 19 decembrie, la ora 18.00, prin vernisajul expoziției foto. Acesta va fi urmat de prezentarea „Revoluția în Lumină”, o serie de povești despre cinci dintre numele inscripționate pe zidurile Memorialului, relatate de Alex Binescu.

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11.00, va avea loc Turul Revoluției, în colaborare cu Asociația București – proiectul Salvați Memoria Revoluției, urmat la ora 15.00 de un al doilea tur ghidat, tot cu participare gratuită, susținut de echipa Museum Of Communism in Bucharest.

Între orele 15.00 și 21.00, va fi difuzat un montaj audio imersiv cu sunetele revoluției.

Momentul culminant al evenimentului va avea loc la ora 18.00, când toate lumânările LED vor fi aprinse simultan, iar montajul audio va fi redat în difuzoare, marcând un moment colectiv de reculegere și solidaritate.