Prima pagină » Social » Piața Revoluției din Capitală devine loc de reculegere: Înregistrări audio și fotografii de la Revoluție

Piața Revoluției din Capitală devine loc de reculegere: Înregistrări audio și fotografii de la Revoluție

Piața Revoluției din Capitală devine, vineri și sâmbătă, loc de reculegere și memorie colectivă. Vor fi difuzate înregistrări audio din timpul Revoluției și vor fi expuse fotografii.
Piața Revoluției din Capitală devine loc de reculegere: Înregistrări audio și fotografii de la Revoluție
Foto: Facebook/Primăria Municipiului București
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 10:05, Social

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada 19–20 decembrie, este programat evenimentul comemorativ „Grădina Amintirilor”, un demers civic menit să redea publicului spațiul din jurul Memorialului Renașterii și să ofere comunității un loc dedicat reflecției în preajma comemorării Revoluției din 1989.

În cele două zile, perimetrul Memorialului Renașterii va fi eliberat de mașini și reconfigurat temporar ca un spațiu dedicat memoriei. Zona va fi reamenajată cu bănci, jardiniere cu arbuști și o instalație simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniștii și contemplației.

Atmosfera va fi completată de o instalație audio cu înregistrări autentice din decembrie 1989, surprinse chiar în Piața Revoluției, precum și de o expoziție foto în aer liber cu imagini-document ale Revoluției.

Vizitatorii vor avea acces și la tururi ghidate care vor oferi context istoric și vor pune în perspectivă evenimentele decisive din acele zile.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 19 decembrie, la ora 18.00, prin vernisajul expoziției foto. Acesta va fi urmat de prezentarea „Revoluția în Lumină”, o serie de povești despre cinci dintre numele inscripționate pe zidurile Memorialului, relatate de Alex Binescu.

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11.00, va avea loc Turul Revoluției, în colaborare cu Asociația București – proiectul Salvați Memoria Revoluției, urmat la ora 15.00 de un al doilea tur ghidat, tot cu participare gratuită, susținut de echipa Museum Of Communism in Bucharest.

Între orele 15.00 și 21.00, va fi difuzat un montaj audio imersiv cu sunetele revoluției.

Momentul culminant al evenimentului va avea loc la ora 18.00, când toate lumânările LED vor fi aprinse simultan, iar montajul audio va fi redat în difuzoare, marcând un moment colectiv de reculegere și solidaritate.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cele 5 electrocasnice care consumă 71% din întreaga factură la curent. Cum să plătești de două ori mai puțin, în fiecare lună
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor