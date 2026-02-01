Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, dotați cu patru snowmobile pentru misiuni pe timp de iarnă

Poliția de Frontieră Română anunță că patru snowmobile de ultimă generație au fost achiziționate și livrate către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, pentru a fi utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție în zona montană.

Echipamentele au fost cumpărate în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Snowmobilele, în valoare totală de 324.760 lei, vor fi utilizate de polițiștii de frontieră în misiuni desfășurate în terenuri înalte, greu accesibile pe timp de iarnă, când accesul auto este limitat sau imposibil. Acestea vor permite patrularea eficientă, monitorizarea zonelor izolate și intervenția rapidă în situații operative.

În cadrul aceluiași proiect, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației va fi dotat în perioada următoare și cu ATV-uri, care vor completa capacitatea de mobilitate a structurilor operative în zonele greu accesibile.

Valoarea totală a proiectului depășește 2.220.000 lei, investițiile fiind orientate către creșterea eficienței operaționale, modernizarea infrastructurii logistice și întărirea capacității de supraveghere a frontierei de stat.