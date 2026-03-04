Captură de produse contrafăcute într-un autocar venit din Turcia

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste 6.400 de produse vestimentare și de parfumerie contrafăcute, cu o valoare estimată de peste 1,1 milioane de lei, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care circula pe ruta Turcia-România.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, controlul a avut loc marți, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, desfășurate pe DN5 de polițiștii Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Captură de peste un milion

În autocar au fost găsite 6.421 de articole vestimentare și parfumuri inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unui pasager, cetățean turc în vârstă de 35 de ani, care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Potrivit polițiștilor de frontieră, valoarea totală a produselor ar depăși 1.172.500 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale.

Dosar pentru mărci contrafăcute

Articolele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției. În acest caz, se fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată și care prejudiciază titularul mărcii.

La finalul anchetei, cazul va fi trimis procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.