Primăria Sectorului 2 dotează ISU București-Ilfov cu un echipament unic pentru salvarea din spații înguste

Evenimentul de prezentare a echipamentului a avut loc marți, la Unitatea de Pompieri Gara Obor. Sistemul, brevetat la nivel european, a fost achiziționat de Primăria Sectorului 2 și va fi predat oficial ISU București-Ilfov, pentru utilizare în misiuni de intervenție și salvare în situații complexe.

Echipamentul a fost inventat și brevetat de inginerul român Ioan Bădărău și este format din două componente principale: un sistem de comunicații audio-video și un mecanism de extracție. Componenta de comunicații permite salvatorilor să vadă și să comunice în timp real cu victima, oferind sprijin psihologic și informații esențiale despre starea acesteia.

Partea de extracție este realizată printr-un sistem telescopic de tije dintr-un aliaj special de aluminiu, utilizat în aeronautică. Tijele pot fi introduse în spații extrem de înguste, urmărind coloana vertebrală a victimei, iar mecanismul permite poziționarea precisă și extracția în siguranță. Tijele sunt marcate vizual pentru a indica poziția corectă, iar armarea sistemului se face gradual, pe măsură ce se estimează poziția victimei cu ajutorul camerei video.

„Echipamentul are două părți: una de comunicație audio-video, foarte importantă pentru a încuraja victima și pentru a evalua starea psihică, și una de extracție, realizată prin intermediul tijelor dintr-un aliaj special de aluminiu. Sistemul permite recuperarea victimei în siguranță, chiar și din spații extrem de înguste”, a explicat inventatorul Ioan Bădărău.

Primăria Sectorului 2 anunță că investițiile în siguranța comunității vor continua. Pe lângă acest echipament, autoritatea locală va achiziționa pentru ISU Bucureșt-Ilfov o autospecială de intervenție pentru accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și cinci ambulanțe.