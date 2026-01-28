Merz, invitat de Bolojan la București pentru consolidarea parteneriatului România–Germania

„I-am transmis cancelarului Merz invitația de a ne întâlni la București anul acesta, pentru a continua discuțiile și a avansa concret proiectele comune”, se arată în mesajul publicat de premierul Ilie Bolojan.

Acesta a reiterat că relația dintre România și Germania este una „foarte bună”.

„Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere și interese strategice comune. Țările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii eficiente”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că Germania este „cel mai important partener economic” al României.

„Avem un comerț bilateral solid, investiții consistente și mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români”, a declarat premierul.

Discuțiile de la Berlin s-au concentrat pe extinderea parteneriatului în domenii precum apărarea, industria și energia.

Memorandumul de cooperare semnat, miercuri, de Ministrul Apărării, Radu Miruță și omologul său german Boris Pistorius, vizează atât modernizarea industriei, cât și întărirea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciții comune și alte forme de parteneriat.

Premierul Bolojan a mai precizat că securitatea flancului estic și a Mării Negre „rămâne o prioritate”, calificând sprijinul Germaniei drept „foarte important”.

Premierul a mai afirmat că România susține „eforturile pentru o pace durabilă” în Ucraina, dar și că Bucureștiul acordă „atenție specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii”.

Premierul Bolojan i-a mulțumit cancelarului german și pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc și muncesc în Germania, dar și comunității germane din România, pentru păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural.