EXCLUSIV: Încă 50 de km din Autostrada Moldovei se deschid înainte de Crăciun. Șoferii vor putea circula continuu de la București la Adjud.
Adrian Nicolae
19 dec. 2025, 10:49, Economic

Surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au confirmat pentru MEDIAFAX că săptămâna viitoare sunt șanse reale să fie dați în trafic încă 50 de km din Autostrada Moldovei.

În aceste condiții, Autostrada Moldovei va avea operaționali 196 km, de la Ploiești (Dumbrava) până la Adjud Nord. Prin A3 se va ajunge până la București, respectiv 240 km.

Constructorul român UMB a făcut un tur de forță și va finaliza săptămâna viitoare încă 50 de kilometri de autostradă.

Segmentul se întinde de la Focșani Nord la Adjud Nord, respective lotul 1 și jumătate din lotul 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău.

Autostrada Moldovei: Cel mai fierbinte punct al segmentului

Cel mai fierbinte punct al acestui segment a fost nodul rutier de la Tișita. Aici s-a lucrat zi și noapte în ultima perioadă. Vineri se va intra în perioada de teste, statice și dinamice. Marți sau cel târziu miercuri autostrada va putea fi dată în circulație. Data exactă urmează să fie anunțată în această după-amiază de CNAIR după o inspecție pe șantier.

Autostrada Moldovei (A7) Ploiești – Pașcani are 335 km. La Nord de Adjud mai sunt dați în trafic încă 16 km – Centura Ocolitoare a Municipiului Bacău.

Din 27 noiembrie se circulă continuu pe autostradă de la București la Focșani. Lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, Pietroasele – Buzău Vest (13,9 km) a fost dat în circulație și a unit tronsoanele deja finalizate Ploiești – Pietroasele și Buzău – Focșani.

Fiind finanțată prin PNRR, Autostrada Moldovei trebuie să fie finalizată până în august 2026.

