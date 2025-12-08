Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”

Economx.hu a ales un titlu direct despre alegerile de la București: „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”. Publicația maghiară a pus accent pe dezinteresul alegătorilor.

Doar 32,71% dintre bucureșteni s-au prezentat la urne. Aproximativ 589.000 din cei 1,8 milioane de locuitori ai capitalei și-au exprimat votul.

„Liberalii preiau capitala până în 2028”

Transtelex a analizat în profunzime alegerile de la București. „Liberalii preiau Capitala până în 2028, victoria lui Ciucu ar putea perturba echilibrul național al puterii”, a titrat publicația maghiară.

Transtelex subliniază că victoria îl consolidează pe Ilie Bolojan. În același timp, îl slăbește pe președintele Nicușor Dan.

Alegeri București: „Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL”

Transtelex a dedicat un articol separat declarațiilor noului primar. „Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL” a fost titlul ales de publicația maghiară.

Ciucu a declarat că PNL intră într-o perioadă de stabilitate. El dorește să „formeze o nouă generație de politicieni competenți și integrați”.

HVG: „Candidatul liberal l-a învins pe favoritul extremei drepte”

HVG a prezentat alegerile de la București ca pe o înfrângere a extremei drepte. Publicația maghiară subliniază victoria lui Ciucu cu 36,17% din voturi.

Anca Alexandrescu (AUR) a obținut 21,94%. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe locul trei cu 20,51%.

Magyar Hang: Victoria cu „marjă largă” asupra extremei drepte

Magyar Hang a titrat: „Candidatul liberal la funcția de primar învinge candidații de extremă dreapta cu o marjă largă”. Articolul analizează impactul rezultatului asupra guvernului Bolojan.

O înfrângere ar fi putut însemna demisia premierului din funcțiile de lider de partid și șef al guvernului. Victoria de la București îi oferă stabilitate.

Alegeri București: Relația tensionată Ciucu-Dan, analizată de presa maghiară

Publicațiile maghiare au remarcat relația dificilă dintre noul primar și președinte. HVG scrie că Nicușor Dan „nu este deloc mulțumit de rezultat”.

Ciucu, fostul primar al Sectorului 6, s-a confruntat regulat cu Dan. Președintele a suferit „prima sa înfrângere politică serioasă pe teren propriu”.

„A doua înfrângere pentru George Simion”

Presa maghiară prezintă alegerile de la București ca o nouă înfrângere pentru liderul AUR. George Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan la prezidențiale în primăvară.

Acum candidatul său a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. HVG subliniază că „extrema dreaptă pare să acumuleze înfrângeri”.

Economx: Prezență sub 1% în șapte secții

Economx.hu a detaliat cifrele despre prezența la vot în alegerile de la București. În șapte secții de votare, prezența a fost sub 1%.

În niciun sector nu s-a atins pragul de 50%. „O parte semnificativă a locuitorilor Bucureștiului a manifestat o indiferență totală față de alegeri”, scrie publicația maghiară.

Transtelex: Patru candidați puternici în cursa electorală

Transtelex a analizat strategiile candidaților din alegerile de la București. „Deși mulți candidați s-au prezentat, patru candidați puternici s-au confruntat în final”, scrie publicația maghiară.

Ciucu a câștigat cu 33% din voturi. Anca Alexandrescu a reușit să ocupe locul al doilea. Cătălin Drulă (USR) „a avut o performanță sub așteptări”.