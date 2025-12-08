Marjorie Taylor Greene dezvăluie ce discută colegii ei de partid despre Trump în spatele ușilor închise

Membra Camerei Reprezentanților din Georgia, Marjorie Taylor Greene, susține că numeroși parlamentari republicani l-au ridiculizat în privat pe Donald Trump înainte de a trece la un sprijin total, odată ce acesta și-a asigurat nominalizarea partidului pentru alegerile prezidențiale din 2024, scrie The Guardian.

Declarațiile ei, prezentate într-un fragment din viitorul interviu pentru 60 Minutes de la CBS, scot la lumină tensiunile interne tot mai accentuate din Grand Old Party (GOP), în contextul în care Trump domină din nou scena partidului.

Ironii în privat, loialitate în public

Greene spune că mai mulți colegi îl ironizau în privat pe Trump, inclusiv pentru modul în care se exprimă, și îi reproșau că îl sprijină, pentru ca ulterior să își schimbe poziția imediat ce victoria lui în alegerile primare părea sigură.

Mulți, spune ea, „și-au pus pentru prima dată șapca MAGA”, motivați mai degrabă de instinctul de conservare politică decât de convingeri reale.

Consecințele ruperii de Trump

Cândva una dintre cele mai fervente aliate ale lui Trump, Greene s-a distanțat între timp de președintele american și va părăsi Congresul în ianuarie.

Ea spune că a primit sute de amenințări, inițial din partea opozanților politici de stânga, dar ulterior și din partea susținătorilor lui Trump, după ce l-a criticat pentru modul în care a gestionat documente legate de Jeffrey Epstein.

Potrivit ei, atacurile publice ale lui Trump ar fi amplificat hărțuirea la adresa ei și chiar a fiului său.

O cultură a fricii în Partidul Republican

Greene susține că majoritatea republicanilor evită să îl critice pe Trump în public, de teamă să nu devină ținta postărilor acestuia pe Truth Social.

În opinia sa, acest climat a creat o cultură politică în care disidența este pedepsită, iar loialitatea este impusă.