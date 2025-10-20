Marjorie Taylor Greene: Americanii s-au săturat să plătească pentru războaie

Greene a afirmat că populația Statelor Unite este „sătulă” de implicarea și finanțarea conflictelor externe, în special a celor din Gaza și Ucraina.

Într-o postare pe rețelele sociale, Greene a spus că, în ciuda eforturilor președintelui Donald Trump de a pune capăt războaielor, violențele continuă.

„Destul! Toată lumea s-a săturat de aceste războaie și de faptul că trebuie să plătim pentru ele. Este momentul ca toată atenția să fie îndreptată spre poporul american și spre rezolvarea problemelor noastre”, a scris Greene.

Cunoscuta pentru pozițiile sale radicale, Marjorie Taylor Greene s-a remarcat în ultimele luni ca una dintre cele mai vocale voci republicane critice la adresa Israelului.

Ea a descris anterior ofensiva asupra Fâșiei Gaza drept „un genocid”, atrăgând critici chiar din interiorul propriului partid.