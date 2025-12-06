Prima pagină » Știrile zilei » AUR acuză Biroul Electoral Județean Buzău după ce a respins toate sesizările formațiunii

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că Biroul Electoral Județean (BEJ) Buzău a respins toate sesizările depuse privind „continuarea propagandei pe site-uri și rețele sociale în data de 6 decembrie”.
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 21:31, Politic

Potrivit AUR, mai multe conturi și publicații online ar fi continuat campania electorală în 6 decembrie, prin materiale considerate de partid drept propagandă de influențare a alegătorilor. 

„AUR a semnalat oficial că numeroase conturi și publicații online au continuat campania electorală cu o zi înainte de vot, prin articole, postări și etichetări menite să influențeze electoratul. Deși dovezile au fost depuse la dosar, majoritatea BEJ Buzău, formată din reprezentanți PSD, judecători, AEP, minorități, UDMR, ACT și PRM, a decis să respingă toate sesizările fără a analiza fondul problemei”, se arată în comunicatul partidului, emis sâmbătă. 

Potrivit partidului, „Această atitudine ridică semne grave de întrebare privind imparțialitatea BEJ și respectarea dreptului cetățenilor la un vot liber, neinfluențat. AUR consideră că astfel de decizii compromit încrederea publică în procesul electoral chiar în ajunul alegerilor”. 

Duminică, în cadrul alegerilor parțiale din România, buzoienii își vor alege președintele Consiliului Județean după ce Lucian Romașcanu, fostul președinte, a părăsit postul pentru a  la Curtea de Conturi Europeană.

Printre candidați se numără fostul premier PSD, Marcel CIolacu, Mihai-Răzvan Moraru din partea alianței PNL-USR, iar din partea AUR, Ștefăniță-Alin Avrămescu. 

 

 

 

