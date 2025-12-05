Cine candidează pentru șefia Consiliului Județean Buzău

Șefia Consiliului Județean Buzău este singura astfel de poziție din țară pentru care duminică, 7 decembrie, se organizează alegeri parțiale.

Romașcanu, la Curtea Europeană de Conturi

Postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu a demisionat pentru a merge la Curtea de Conturi Europeană.

El câștigase alegerile din 2024 cu peste 60% din voturi. Ulterior, fostul ministru al Culturii a fost propus de Guvern pentru a ocupa funcția de membru al Curții Europene de Conturi.

În luna mai 2025, el anunța că demisionează din toate funcțiile politice și administrative pe care le deține.

„La începutul lunii iulie voi începe o nouă etapă a vieții mele profesionale, o demnitate care presupune maximă integritate și o independență politică, administrativă, de acțiune și de decizie totală”, scria atunci pe Facebook Lucian Romașcanu.

„Mă voi retrage total din viața politică”, adăuga el.

Mandatul său de membru al Curții de Conturi Europene este pentru perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2031.

Opt candida ți pe buletinul de vot

Pentru alegerile locale parțiale de duminică, opt candidați vor lupta pentru postul lăsat liber de Romașcanu.

Potrivit Biroului Electoral Județean, pe prima poziție pe buletinul de vot se găsește Aurel Dogaru din partea SOS România, urmat de Dragoș-Eugen Brînzea din partea POT și de Mihai-Răzvan Moraru din partea alianței PNL-USR.

Pe poziția 4 este candidatul PSD Marcel Ciolacu, pe 5 este Ștefăniță-Alin Avrămescu din partea AUR, iar pe 6 Mihai Budescu din partea PRM.

Gheorghe-Gabriel Pană din partea Acțiunii Conservatoare este pe poziția 7, iar pe poziția 8 se află Silviu Iordache, candidat independent.

424 de secții de vot

Biroul Electoral Județean a anunțat că numărul de alegători rezultat din Registrul Electoral și din Listele electorale complementare la nivelul județului Buzău este de 363.357. Miercuri, în Buzău au ajuns și cele 398.829 de buletine de vot pentru scrutinul de duminică.

Vor fi organizate în județ 424 de secții de vot. Acestea vor fi deschise duminică între orele 7.00 și 21.00.

Potrivit legii, la alegerile din 7 decembrie, alegătorii votează numai la secția de votare din comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.