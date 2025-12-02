Sorin Grindeanu atacă dur USR: Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă/ Reacția lui Drulă

Sorin Grindeanu a declarat marți că principala problemă a Bucureștiului este reprezentată de administrație USR: „haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR. Pentru că sunt cei care au gestionat de an buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor”.
Acesta a continuat atacul la adresa partenerilor de coaliție: „Răspunsul bucureștenilor este acesta, astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca și candidat pe care îl are această formație politică la Primăria Generală”.
Social-democratul a mai punctat: „Toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă”.
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, răspunde acuzațiilor lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu. El afirmă că este „adevăratul dușman” al grupurilor de interese care, în opinia sa, finanțează manipulări politice și controlează dezvoltarea urbanistică prin rețele de influență și corupție. „Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar”, a spus acesta.
Drulă acuză „speculanții imobiliari” că ridică blocuri „în cimitire, bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe”, iar responsabilitatea pentru aceste situații o atribuie primarilor PSD și PNL din ultimele decenii. El îl critică direct pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pe care îl asociază cu „famiglii” care ar profita din autorizarea dezvoltărilor imobiliare.
Liderul USR lansează și un atac frontal la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata PSD la Primăria Capitalei, pe care o descrie drept „PSD-ul de rit vechi securistic”, invocând legăturile acesteia cu foști lideri ai partidului: „Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoți și criminali Liviu Dragnea, a șpăgarului Sorin Oprescu, a mincinosului Victor Ponta – candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!”.