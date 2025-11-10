Primarul Constantin Toma, după întâlnirea cu Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu: „Nu avem timp de așteptat și de experimente”

Primarul Constantin Toma a precizat că, deși în trecut l-a criticat pe Marcel Ciolacu „pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic”, recunoaște că fostul premier „a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie” proiectele de dezvoltare ale municipiului.

„Vreau să avem la conducerea județului un om care cunoaște realitățile momentului, cunoaște primarii și este capabil să se apuce imediat de treabă, pentru că avem mult de muncă”, a scris Toma.

Primarul a anunțat că îl susține pe Marcel Ciolacu în cursa pentru președinția Consiliului Județean Buzău.

„Examinând actualele candidaturi pentru funcția de președinte, pe cinstite Marcel Ciolacu este singurul dintre candidați care poate face asta, toți ceilalți au nevoie de 2-3 ani ca să înțeleagă ce au de făcut! Nu avem timp de așteptat și de experimente”, a subliniat Constantin Toma.

În cadrul întâlnirii, Constantin Toma, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au discutat despre mai multe proiecte comune ale Primăriei și Consiliului Județean.

Printre acestea se numără construirea unui spital municipal modern cu 350 de paturi, care să fie integrat în rețeaua județeană de sănătate, extinderea Aerodromului Boboc – Buzău într-un aeroport comercial, realizarea unui sistem de irigații pentru aproximativ 20.000 de hectare folosind apa uzată din stația de epurare și apa râului Buzău, precum și realizarea Centurii Buzău – varianta ocolitoare (Orbital) Buzău – legătură cu A7.

„Sunt convins că împreună cu Marcel Ciolacu chiar putem dezvolta proiecte de anvergură care să facă viața buzoienilor mai bună”, a conchis primarul Constantin Toma.

Alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău vor avea loc pe 7 decembrie. În competiție s-au înscris Marcel Ciolacu, din partea PSD, Mihai Răzvan Moraru, susținut de USR și PNL, și Ștefan Avrămescu, deputat AUR.