Cum votezi azi? Ce trebuie să știi înainte de a pleca spre secția de votare

Urnele de vot se vor deschide la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Alegătorii care se află încă în secții după ora 21:00 pot să-și exercite în continuare dreptul de vot.
Au dreptul să participe la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
alegerilor inclusiv. Alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința.
Drept de vot au și cetățenii UE care nu sunt români, dar au domiciliul sau reședința în România.
Atenție! Alegătorii români își pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ teritorială de domiciliu sau de reședință, după caz, numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
Potrivit ghidului publicat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru alegerile din 7 decembrie, cetățenii nu pot vota în baza pașaportului turistic.
Alegătorul român prezintă actul de identitate/cetățeanul Uniunii Europene prezintă documentul de identitate operatorului de calculator al Biroului Electoral al Secției de Votare (BESV), CNP-ul său fiind verificat în sistem.
După ce alegătorul semnează în lista electorală corespunzătoare, va primi un singur buletin de vot
şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila
de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
În momentul în care alegătorii își prezintă cărțile de identitate pentru a fi trecuți în sistem, iar aceștia nu figurează drept arondați în cadrul secției de votare unde s-au prezentat, ei vor fi îndrumați spre secția de votare în care sunt arondați. De asemenea, li se va refuza dreptul de vot, cetățenilor care nu îndeplinesc criteriul vârstei de 18 ani, sau deja și-au exercitat dreptul de vot, acest aspect fiind vizibil în sistemul electronic.
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele BESV, nu poate să voteze singur,
are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu
poate fi din rândul persoanelor acreditate, nici al membrilor BESV, al candidaților și nici operatorul de calculator.
Cetățenii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau
invaliditate, pot solicita urna mobilă prin intermediul unei cereri scrise, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate. O echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral se vor deplasa cu urna specială, dar și materialele pentru votare la locul în care se află alegătorul.
Aceleași dispoziții se aplică și pentru persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de
arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau
persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile
electorale, în măsura în care se solicită această modalitate de vot și este valabilă doar pentru persoanele care au domiciliul în comuna, orașul sau municipiul în care sunt alegeri. Urna specială va fi transportată de membri biroului electoral sub paza personalului structurilor MAI.
Potrivit AEP, în cadrul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 sunt înscriși un număr de 2.193.680 de cetățeni români, 24.988 de cetățeni străini din UE cu domiciliu sau reședință în România, aflați în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări.
De asemenea, un număr de 21.393 de cetățeni au dreptul de vot interzis.
În afară de alegerile pentru Primăria Capitalei, în restul țării se mai organizează alegeri pentru șefia Consiliului Județean Buzău, dar și alegeri în cadrul primăriilor din orașul Găești (Dâmbovița), precum și alte 11 comune: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).