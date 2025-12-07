Cum votezi azi? Ce trebuie să știi înainte de a pleca spre secția de votare

Urnele de vot se vor deschide la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Alegătorii care se află încă în secții după ora 21:00 pot să-și exercite în continuare dreptul de vot.

Au dreptul să participe la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua

alegerilor inclusiv. Alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința.

Drept de vot au și cetățenii UE care nu sunt români, dar au domiciliul sau reședința în România.

Documente necesare

Atenție! Alegătorii români își pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ teritorială de domiciliu sau de reședință, după caz, numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Potrivit ghidului publicat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru alegerile din 7 decembrie, cetățenii nu pot vota în baza pașaportului turistic.

Cetățenii înscriși în lista electorală complementară pot vota pe baza oricărui document valabil care îi atestă identitatea.

Alegătorul european care NU este înscris în lista electorală complementară poate vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetățean este, însoțit de documentul privind adresa în România SAU în baza certificatului de înregistrare SAU a cărții de rezidență permanentă, fiind înscris în lista electorală suplimentară.

Cum se va vota în cadrul alegerilor parțiale din 2025:

Alegătorul român prezintă actul de identitate/cetățeanul Uniunii Europene prezintă documentul de identitate operatorului de calculator al Biroului Electoral al Secției de Votare (BESV), CNP-ul său fiind verificat în sistem.

După ce alegătorul semnează în lista electorală corespunzătoare, va primi un singur buletin de vot

şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”.

Alegătorul votează separat, în cabina închisă, aplicând ştampila cu mențiunea „VOTAT”

înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pe care îl votează.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila

de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este

asigurat, acesta se reține și se anulează, se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot și se face menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.

După exercitarea dreptului de vot, i se aplică timbrul autocolant ori ştampila cu mențiunea

”VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate. Pe cărţile electronice de identitate nu se aplică timbrul autocolant cu menţiunea „VOTAT”.

În momentul în care alegătorii își prezintă cărțile de identitate pentru a fi trecuți în sistem, iar aceștia nu figurează drept arondați în cadrul secției de votare unde s-au prezentat, ei vor fi îndrumați spre secția de votare în care sunt arondați. De asemenea, li se va refuza dreptul de vot, cetățenilor care nu îndeplinesc criteriul vârstei de 18 ani, sau deja și-au exercitat dreptul de vot, acest aspect fiind vizibil în sistemul electronic.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele BESV, nu poate să voteze singur,

are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu

poate fi din rândul persoanelor acreditate, nici al membrilor BESV, al candidaților și nici operatorul de calculator.

Urna specială

Cetățenii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau

invaliditate, pot solicita urna mobilă prin intermediul unei cereri scrise, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate. O echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral se vor deplasa cu urna specială, dar și materialele pentru votare la locul în care se află alegătorul.

Aceleași dispoziții se aplică și pentru persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de

arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile

electorale, în măsura în care se solicită această modalitate de vot și este valabilă doar pentru persoanele care au domiciliul în comuna, orașul sau municipiul în care sunt alegeri. Urna specială va fi transportată de membri biroului electoral sub paza personalului structurilor MAI.

Potrivit AEP, în cadrul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 sunt înscriși un număr de 2.193.680 de cetățeni români, 24.988 de cetățeni străini din UE cu domiciliu sau reședință în România, aflați în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări.

De asemenea, un număr de 21.393 de cetățeni au dreptul de vot interzis.

În afară de alegerile pentru Primăria Capitalei, în restul țării se mai organizează alegeri pentru șefia Consiliului Județean Buzău, dar și alegeri în cadrul primăriilor din orașul Găești (Dâmbovița), precum și alte 11 comune: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).