Prima pagină » Politic » Cum arată buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe ce loc sunt candidații principali și cum s-a stabilit ordinea

Cum arată buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe ce loc sunt candidații principali și cum s-a stabilit ordinea

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii duminică, 7 decembrie, include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general. Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.
Cum arată buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe ce loc sunt candidații principali și cum s-a stabilit ordinea
Mădălina Prundea
05 dec. 2025, 08:30, Politic

Locuitorii Capitalei sunt chemați din nou la secțiile de vot duminică pentru a pune ștampila pe candidatul preferat pentru funcția de primarul general, după ce Nicușor Dan, câștigător la alegerile locale din 9 iunie 2024, a fost votat și președinte al României.

Astfel, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a fost ales șeful statului, pe 18 mai 2025.

Fostul edil-șef și-a dat demisia pe 23 mai 2025, iar 3 zile mai târziu a început să-și producă efectele, respectiv data de la care este în funcție un interimar.

Câștigătorii scrutinului de duminică vor avea un mandat de doar aproximativ trei ani, până în 2028, când se termină toate mandatele aleșilor locali.

Ordinea candidaților

Duminică, 7 decembrie, este ziua stabilită de Guvern, prin HG nr. 890 din 23 octombrie 2025  pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari din alte 12 circumscripții electorale rămase fără un primar plin.

Ordinea candidaților la alegerile de duminică pentru fotoliul de primar general al Capitalei a fost stabilită de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București lunea trecută, 24 noiembrie, prin tragere la sorți.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București a început oficial sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 0:00 și durează sâmbătă, 6 decembrie, ora 7:00, în preziua alegerilor.

Votarea la alegerile locale parțiale din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

Alegătorii din București vor putea găsi câte opt candidați pe două file și încă unul pe a treia, respectiv:

  1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),
  2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),
  3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),
  4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),
  5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),
  6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),
  7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),
  8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),
  9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),
  10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),
  11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,
  12. Dan Trifu – candidat independent,
  13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,
  14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent,
  15. Vlad Gheorghe – candidat independent,
  16. Angela Negrotă – candidat independent,
  17. Filip Titian – candidat independent.

Macheta buletinului de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei

Recomandarea video

România află vineri cu cine ar putea juca la CM de fotbal, dacă trece de play-off
G4media
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor