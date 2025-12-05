„Perlele candidaților” la Primăria Capitalei: de la parcări pentru tot poporul, la pisicuțe pentru toată lumea

Indeciși au fost și când și-au făcut programul. Așa că au venit cu un program prin care nu și-au fixat niște ținte clare, ci doar au dorit să atragă un anumit tip de public, să poată rupe de la cei care în sondaje sunt clasați mai sus.

Și așa a început „sarabanda” înscrierilor în cursă și tot așa și campania.

Momente de neuitat

Într-o dezbatere electorală la Digi 24, Oana Crețu, președinta Partidului Social Democrat Unit (PSDU) a spus că nu va fi de acord cu eutanasierea câinilor comunitari și, mai mult decât atât, dorința ei ar fi ca bucureștenii să adopte cât mai multe pisici… pisici care mănâncă șoareci / șobolani și așa s-a rezolvat o problemă importantă a Bucureștiului.

Nu candidează pentru prima dată Oana Crețu. Și-a asumat, anul trecut, o candidatură la Președinția României, dar și atunci a fost o situație inedită: peste noapte, 50.000 de semnături au dispărut de pe foile care au rămas albe. Oana Crețu a avut o explicație: au dispărut din cauza căldurii și a cerut Biroului Electoral Central să bage foile cu semnături la congelator pentru ca cerneala să reapară. BEC i-a respins, însă, candidatura.

Cu taraful și parcarea

Candidatul Eugen Teodorivici a venit la Biroul Electoral pentru a-și depune candidatura în același timp cu Gheorghe Nețoiu. Afaceristul a venit cu taraful. Toți cei prezenți au fost încântați de momentul artistic și au uitat că și Teodorovici candidează, iar presa a scris la acea vreme că fostul ministru a venit doar să îl susțină pe Nețoiu.

Într-un final, oricum Eugen Teodorovici s-a retras, dar nu în favoarea lui Nețoiu, ci în favoarea fostului său coleg de partid, Daniel Băluță. Nu înainte de a intra în campanie cu „parcări pentru toată lumea” din prima zi în care ar fi ajuns primar (nu a explicat cum va putea face acest lucru tehnic, dar promisiunea e promisiune).

Sub deviza „Experiența face diferența!”, independentul Eugen Teodorovici a promis că parcarea va costa doar un leu. Într-un video postat pe TikTok, cineva îl întreabă pe Teodorovici: „Eugen, ce pot să mai fac cu un leu în București?”

Fostul ministru de Finanțe răspunde: „Cu un leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a spus Eugen Orlando Teodorovici, pe TikTok.

În campanie, invitat într-o dezbatere cu mai mulți candidați, Teodorovici a fost întrebat, la Digi 24, dacă ar fi de acord cu eutanasierea câinilor fără stăpân. Așa au aflat alegătorii că fostul ministru are acasă „o pufoșenie”, iar ceilalți invitați au „cățeluși” și „pisicuțe”.

Candidat „pentru că POT”

POT poate să își asume drept candidat pe actorul George Burcea. În trecut, el a avut multe probleme din cauza consumului de droguri. În înregistrarea video în care și-a anunțat candidatura, Burcea s-a întrebat singur de ce candidează. Tot el a răspuns: „Pentru că pot”.

Și a putut. Mai mult, întrebat, în timpul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, dacă nu îl încurcă faptul că are un trecut controversat, George Burcea a declarat, la Antena 3 CNN, că și-ar dori ca „toți copiii să fie sprijiniți” și să nu cadă pradă drogurilor. Când moderatoarea emisiunii i-a spus că el nu este chiar copil, George Burcea nu a mai continuat discuția.

„Eu sunt Anca”

Fosta jurnalistă, dar și consilieră de imagine în trecut a mai multor lideri din PSD, Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura, sprijinită de AUR. Ea și-a făcut intrarea în campanie sub dictonul „Eu sunt Anca” și mesajul a fost preluat, în glumă, dar și în serios, de mulți simpatizanți și persoane care o contestă, share-uind mesajul ei și fiecare scriind „Eu sunt…”.

Din timpul campaniei rămâne un moment amuzant: cel în care Anca Alexandrescu s-a prins într-o horă la Vitan, alături de Luis Lazarus.

Lista cu momente surprinzătoare de campanie poate continua.

Redăm lista candidaților la Primăria Capitalei, în ordinea transmisă de Biroul Electoral:

Cătălin Drulă – USR

Ciprian Ciucu – PNL

George Valentin Burcea – POT

Anca Nicoleta Alexandrescu – AUR

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) – independent (retras)

Daniel Băluță – PSD

Dănuț Angelo Trifu – independent

Eugen Teodorovici – independent (retras)

Gheorghe Nețoiu – independent

Ioan Mihai Lasca – PPR

Dan Gheorghe Vlad – independent (retras)

Ana-Maria Ciceală – SENS

Oana Crețu – PSDU

Rareș Lazăr – România în Acțiune

Angela Negrotă – independent

Liviu Gheorghe Florea – PNT-MM

Gheorghe Macovei – PRM

Constantin Tițian Filip – independent