Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare

Într-un video postat pe TikTok, cineva îl întreabă pe Teodorovici: „Eugen, ce pot să mai fac cu un leu în București?”.

Fostul ministru de Finanțe răspunde: „Cu un leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a spus Eugen Orlando Teodorovici, pe TikTok.

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor în guvernele conduse de Victor Ponta (2015) și Viorica Dăncilă (2018- 2019). A fost și ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015 și a avut și două mandate de senator, ales pe listele PSD în perioada 2012 – 2020.

Alegerile pentru funcția de primar al Capitalei au loc în data de 7 decembrie.