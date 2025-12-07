A început numărarea voturilor exprimate pentru candidații la Primăria Capitalei. Rezultatele AEP în timp real

Voturile exprimate sunt în curs de verificare, iar rezultatele proceselor verbale centralizate se pot urmări pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

Aici pot fi consultate voturile în funcție de candidați, la nivelul întregii Capitale, cât și pe sectoare.

În prezent, fiind centralizate 60 din 1289 de procese-verbale, adică 0,78% din total.

Conform rezultatelor parțiale, fiind centralizate 60 din 1289 de procese-verbale, adică 4,65% din voturi, situația candidaților este următoarea:

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA (DREPTATE PENTRU BUCUREȘTI) – 3.366 voturi, 31,16% CIUCU CIPRIAN (PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL) – 2.709 voturi, 25,07% BĂLUȚĂ DANIEL (PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT) – 2.447 voturi, 22,65% DRULĂ CĂTĂLIN (UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA) – 1.380 voturi, 12,77% CICEALĂ ANA-MARIA (SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE), 646 voturi, 5,98 %

Primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegerile din 2025 la Primăria Municipiului București prezentate de Mediafax, Ciprian Ciucu este dat pe primul loc la o diferență de peste 5 procente de locul 2.

EXIT-POLL CURS-Avangarde:

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 6%

Sondaj de opinie INSCOP Research, realizat în ziua votului:

Ciprian Ciucu – 31,7%

Daniel Băluță – 26,1%

Anca Alexandrescu – 21,1%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 7%

EXIT-POLL SOCIOPOL:

Ciprian Ciucu – 32%

Daniel Băluță – 27%

Anca Alexandrescu – 19%

Cătălin Drulă – 12%

Ana Ciceală – 8%

Care a fost prezența la vot

Până la ora 21:00, 37,11% din locuitorii Sectorului 6 și-au exercitat dreptul de vot, la polul opus fiind cei din Sectorul 3,cu 27,27 %. Pe locul 2 se află Sectorul 1, cu 36,73%, iar pe locul 3, Sectorul 4., cu 35,42%.

La nivelul municipiului, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la 32,71% până la ora 21:00, ceea ce înseamnă 589.918 de persoane.

Potrivit datelor oficiale, în București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

În funcție de adresa de domiciliu sau reședință, ei sunt așteptatați să voteze în 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.