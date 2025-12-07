Alegeri Primăria București 2025. Apar primele rezultate. Exit Poll: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%

UPDATE Apar primele rezultate din secțiile de vot. Procentul celor numărate este însă mic

În prezent, fiind centralizate 10 din 1289 de procese-verbale, adică 0,78% din total.

Conform acestor date parțiale, situația candidaților este următoarea:

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA (Dreptate pentru București) a obținut 228 de voturi, ceea ce reprezintă aproximativ 40,00% din total.

BĂLUȚĂ DANIEL (Partidul Social Democrat) are 120 de voturi, adică aproximativ 21,05%.

CIUCU CIPRIAN (Partidul Național Liberal) a strâns 102 voturi, în jur de 17,89%.

DRULĂ CĂTĂLIN (Uniunea Salvați România) are 65 de voturi, corespunzând la 11,40%.

CICEALĂ ANA-MARIA (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate) a obținut 43 de voturi, reprezentând aproximativ 7,54%.

EXIT-POLL CURS-Avangarde:

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 6%

Sondaj de opinie INSCOP Research, realizat în ziua votului:

Ciprian Ciucu – 31,7%

Daniel Băluță – 26,1%

Anca Alexandrescu – 21,1%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 7%

EXIT-POLL SOCIOPOL:

Ciprian Ciucu – 32%

Daniel Băluță – 27%

Anca Alexandrescu – 19%

Cătălin Drulă – 12%

Ana Ciceală – 8%

UPDATE Un candidat pare că s-a desprins și va fi prezentat pe primul loc de exit-poll-uri cu un avans de aproximativ 5 procente.

UPDATE 20:00. Datele actuale arată că viitorul primar va obține cel mai probabil sub 200.000 de voturi. Reamintim că în București sunt potențial 1,8 milioane de votanți.

UPDATE 19:30. Cele mai noi date arată că votul în ultimele ore a fost „util”. Datele sunt confirmate și de sondajele cu profilul alegătorilor. Aproape jumătate dintre aceștia declarând că au votat „răul mai mic”.

UPDATE 19:00 Noile estimări arată că diferența dintre primii doi este în continuare una mică. Diferența față de locul trei a crescut ușor. Prezența va juca și ea un rol. Unul dintre cei doi pare să fi epuizat bazinul specific. Iar voturile din ultimele ore par să vină în direcția celuilalt. Votul din aceste două ore va conta cu siguranță în configurația finală.

UPDATE 18:00 Estimările de la această oră indică menținerea tendinței observate pe parcursul zilei. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă că, raportat la măsurătorile din ultima săptămână, „nicio surpriză” nu se conturează în privința ierarhiei candidaților.

UPDATE 17:00 Diferența între primii este în apropierea marjei de eroare. Diferența finală ar putea fi de doar câteva mii de voturi. Un factor semnificativ este și prezența mică la vot ce va face ca primăria Capitalei să fie câștigată cu număr total de voturi ce va fi unul dintre cele mai mici din istorie.

UPDATE 15:30 Estimările de la acestă oră confirmă lupta stânsă din sondajele anterioare votului. Diferențele dintre primii candidați sunt mici. Diferența dintre primul și al doilea s-a redus semițitor față de datele de dimineață. Pare că bătălia se va da până spre închiderea urnelor. Mobilizarea de seară ar putea influența mult clasamentul final.

Mediafax va publica la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor, oferind o imagine timpurie asupra votului bucureștenilor într-una dintre cele mai urmărite competiții electorale ale anului.

Cine realizează exit-poll-urile pentru alegerile din București 2025?

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat cinci institute de sondare, care vor publica trei exit-poll-uri și o cercetare sociologică pe parcursul zilei.

Institutele CURS-Avangarde, deținute de fostul jurnalist Iosif Buble și de sociologul Marius Pieleanu, vor realiza un exit-poll comun.

Celelalte institute acreditate care vor furniza primele estimări sunt:

The Center for International Research and Analyses (CIRA), deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș. În trecut, 20% din acțiuni au fost deținute de Marius Pieleanu, care ulterior a părăsit compania.

IIC Bio-Trade Consulting SRL, firmă din Maramureș deținută de Ionița Stanca. Deși activitatea principală declarată este comerțul cu amănuntul (alimente, băuturi, tutun), codurile CAEN secundare includ cercetare în științe sociale.

ARA Public Opinion SRL, acreditată să realizeze „singura cercetare sociologică la urne” în ziua votului, potrivit Antena 3. ARA este deținută în proporție de 85% de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, și administrator la „Antena 3 S.A.”

Regulile din ziua votării interzic publicarea oricăror date de exit-poll înainte de închiderea urnelor.

1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la vot

Aproximativ 1,8 milioane de alegători cu drept de vot sunt așteptați astăzi, 7 decembrie, la urne pentru alegerea Primarului Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la 21:00.

Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei s-au retras și și-au anunțat susținerea pentru alți competitori.

Prezența la vot ar putea decide rezultatul

Prezența la vot este considerată un factor esențial în stabilirea rezultatului.

Remus Ștefureac, directorul Inscop, avertizează că Bucureștiul se îndreaptă spre una dintre cele mai slabe prezențe la urne din ultimii ani.

Aici poți urmări în direct evoluția votului pentru Primăria Capitalei.