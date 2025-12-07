Prima pagină » Politic » Am putea avea o prezență dezastruoasă la vot – avertisment lansat de un important sociolog

Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă.
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 11:17, Politic

Ștefureac estimează că, dacă se păstrează ritmul actual de vot, prezența finală va fi sub 30%.

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%”, a declarat Remus Ștefureac.

Sociologul explică însă că scenariul poate evolua în funcție de mobilizarea din orele următoare:. „Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”.

Depășirea prezenței din iunie 2024 pare improbabilă

Ștefureac apreciază că depășirea prezenței de 41% înregistrate la alegerile locale din 9 iunie 2024 în București „pare, nu imposibilă, dar improbabilă acum”, având în vedere datele curente.

La alegerile din 9 iunie 2024, prezența finală în Capitală a fost de 41,3% la alegerile locale – cea mai scăzută din țară.

Estimările sociologului sugerează că scrutinul de astăzi ar putea înregistra o mobilizare și mai slabă, în absența unei creșteri semnificative a numărului de votanți în orele următoare.

