Gigi Nețoiu a venit cu taraful să își depună candidatura la Primăria București

Gigi Nețoiu a fost însoțit la Biroul Electoral Municipal de un taraf care a interpretat melodii patriotice, între care „Noi suntem români”.

Nețoiu i-a rugat pe muzicanți să fie mai însuflețiți și a cântat alături de ei. A fost susținut și de un alt candidat la Primăria București, Eugen Teodorovici, venit și el să își depună dosarul de candidatură. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a spus Teodorovici.

Cei doi candidați s-au îmbrățișat și s-au despărțit după acest moment.

Împreună cu muzicanții care l-au acompaniat pe Gigi Nețoiu au fost văzut și solistul Gheorghe Gheorghiu, precum și actorul Cornel Palade.

Alegerile pentru Primăria Municipiului București au loc în 7 decembrie.