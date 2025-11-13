Primul candidat ce se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei

Liviu Negoiță, susținut de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), a anunțat că nu își va mai depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, decizia fiind prezentată ca un gest de protest față de modul în care sunt organizate alegerile parțiale din București.

Negoiță afirmă că atât legislația, cât și practicile care guvernează alegerile locale „sunt nocive pentru democrație”, criticând în special faptul că primarii sunt aleși dintr-un singur tur de scrutin, cu 20–25% din voturi, ceea ce, în opinia sa, îi face „complet lipsiți de legitimitate”. De asemenea, acuză că data alegerilor este anunțată „pe fugă”, pentru a evita apariția unor candidați-surpriză care ar putea încurca calculele partidelor mari, finanțate consistent din bani publici.

Un alt punct de critică vizează controlul birourilor secțiilor de vot, despre care Negoiță susține că sunt dominate de aceleași formațiuni politice mari, fapt ce ar deturna competiția electorală și ar transforma scrutinul într-o formalitate. În acest context, el își motivează decizia de a nu intra în cursă prin refuzul de a „valida prin prezență” ceea ce numește „abuzuri evidente”.

„Atât legislația, cât și năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiți de legitimitate! Alegerile sunt anunțate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanțate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secțiilor de vot sunt controlate de aceleași partide. Pe astfel de premise, competiția electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a trasmis el printr-o postare pe rețelele de scoializare.

În contrapondere, Liviu Negoiță anunță că susțin modificarea legislației electorale astfel încât primarii să fie aleși în două tururi de scrutin, garantarea dreptului tuturor candidaților de a avea reprezentanți PUSLîn fiecare secție de vot, precum și introducerea obligativității dezbaterilor publice între contracandidați.

„Cine nu are curaj să vină la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcție publică!”, transmite Liviu Negoiță, subliniind că responsabilitatea față de alegători presupune transparență și confruntare deschisă de idei între candidați.

Cine este Liviu Negoiță

Negoiţă a fost ales deputat în perioada 1996-2000 şi 2000-2004, din 2004-2012 a câştigat două mandate consecutive de primar al Sectorului 3.

În 2024, a candidat tot din partea PUSL pentru un mandat de primar al Sectorului 1, fără succes însă.