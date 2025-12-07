Rezultate finale Sector 3. Ciprian Ciucu a obținut cele mai multe voturi. Cine a fost pe locul 2

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, iar voturile centralizate din cele 294 de secții de votare din Sectorul 3 arată că Ciprian Ciucu s-a impus.

Candidatul PNL a obținut cele mai multe voturi, 32,5%, în timp ce Anca Alexandrescu se află pe locul al doilea, la o distanță de peste 12.000 de voturi.

Daniel Băluță, care a candidat din partea PSD, s-a situat pe locul al treilea, în timp ce Cătălin Drulă se află pe locul 4.

Rezultatele obținute de principalii candidați în Sectorul 3 al Capitalei:

CIUCU CIPRIAN – 39.081 de voturi (32.5%)

ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 26.315 de voturi (21.88%)

BĂLUȚĂ DANIEL – 23.523 de voturi (19.56%)

DRULĂ CĂTĂLIN – 20.166 de voturi (16.77%)

CICEALĂ ANA-MARIA 8.920 de voturi (7.42%)

Potrivit centralizării a 98,91% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut peste 208.000 de voturi dintr-un total de aproape 590.000 exprimate. Pe locul 2 se află Anca Alexandrescu, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3.