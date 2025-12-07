Ciolacu: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă

Ciolacu a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”.

„Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să aducem schimbări majore de fond și reforme în județul Buzău acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități. Sunt domenii esențiale precum sănătatea, educația, transportul în comun și pentru a fi eficienți și a avea servicii mai bune și costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat”, a afirmat Ciolacu.

Expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț

Acesta a adăugat că Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert. Are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț.

„Cred că Autostrada Moldovei a adus și aduce foarte multe oportunități, mai ales economice județului Buzău. Noi trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități. De asemenea, îmi doresc ca să vină cât mai mulți buzoieni la vot pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează. Eu cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în municipiu Buzău”, a declarat Ciolacu.

Întrebat despre revenirea în Buzău, Ciolacu a afirmat: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”.

Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ Buzău.